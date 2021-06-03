Рабочий визит исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна сразу в две европейские столицы, Париж и Брюссель, вызвал неоднозначную реакцию среди аналитического сообщества Армении, России и ряда других стран, где внимательно отслеживают ход событий в Закавказье. При этом выводы делаются самые разные, вплоть до вброса сюжетов экстравагантного свойства, вышли статьи с заголовками типа «Пашинян назвал не Россию, а Францию союзником номер один для Армении». Но есть и нечто общее. Все едины в том, что появление Пашиняна в Европе связано с бурными внутриполитическими процессами в Армении в связи с досрочными парламентскими выборами, хотя официальное начало предвыборной компании стартует только 7 июня. Но, как представляется, качество выводов зависит от точки взгляда.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Страна переживет сложные дни. Общественность и политические силы республики пытаются осмыслить то, что произошло в республике после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего соглашения Азербайджан — Армения — Россия по прекращению войны в Нагорном Карабахе. Еще недавно в Ереване проходили массовые протесты с требованием отставки Пашиняна из-за соглашения по Карабаху, приведшего к территориальным потерям. Непростые процессы проходили и в оппозиционном лагере. Так, была коалиция из 17 оппозиционных партий. Но сейчас бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии — «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» — объявили о формировании предвыборного блока «Армения», который будет главной политической силой, противостоящей на выборах партии власти. При этом еще недавно ни одна политическая сила в Армении не выступала против соглашения от 9 ноября 2020 года и за вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Но после приграничного кризиса в Сюнике (Зангезур) появились новые важные нюансы.

Primeminister.am Эммануэль Макрон и Никол Пашинян

Армения критически восприняла реакцию Москвы на ее обращение за помощью в ОДКБ, тогда как на этом направлении заметно активизировалась Франция, одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Появились сообщения о том, что она может оказать содействие Еревану для переноса вопроса из ОДКБ в Совбез ООН. В свою очередь, Пашинян выступил с предложением о размещении наблюдателей из России или других стран на участке границы Армении с Азербайджаном, где, по его словам, «сохраняется напряженная атмосфера». Заговорили, что по поручению внешнеполитического ведомства Европейского союза министры иностранных дел стран-членов ЕС намерены посетить Армению, Грузию и Азербайджан с целью определить программу действий в поствоенный период. Объективно такой ход событий стал разводить противостоящие партии в Армении на два лагеря — пророссийский и прозападный. Именно в таком контексте визиты Пашиняна в Париж и в Брюссель выглядят логичными.

И вновь очередной важный нюанс. По оценке турецкого издания Habertürk, «хотя Пашинян и другие официальные лица делают некоторые резкие заявления, они на самом деле хотят сохранить основу диалога с Баку, придавая ему «пограничное» измерение, которое не вошло в соглашение от 9 ноября 2020 года, даже несмотря на то, что Россия предложила Баку и Еревану создать комиссию». В широком же контексте, по оценке армянского издания Zham, Пашинян пытается интегрировать проблему в «основополагающий конфликт, определяющий международную политику последних двух десятилетий: обострения противоречий между Россией и Западом, афтершоки которых отзываются и в нашем регионе». Если же возвращаться к переговорам между Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном, детали которых остались неизвестными, то в публичном пространстве все обошлось без сенсаций.

Primeminister.am Эммануэль Макрон и Никол Пашинян

«Франция требует вывода азербайджанских войск из приграничных районов с Арменией. Франция солидарна с Арменией и поддерживает ее», — заявил Макрон, подтверждая то, что говорил и раньше. Но разве за этим летал в Париж Пашинян? Что конкретно он может показать собственному электорату хотя бы по части реализации плана по урегулированию ситуации с Азербайджаном? Тем более что в Ереване придерживаются мнения о том, что процесс уточнения границы под международной эгидой может начаться только после того, как Ереван и Баку разведут войска зеркально на первоначальные позиции. Азербайджан на идеи Пашиняна не реагирует и выражает поддержку предложения российской стороны о проведении делимитации границы с Арменией, но с соблюдением территориальной целостности стран. А в Москве ждут, когда в двух столицах договорятся.

Но, как бы то ни было, по всем признакам предстоящая избирательная компания в Армении будет иметь заметные оттенки геополитического противостояния между Пашиняном и Кочаряном. Первый ищет варианты уравновесить позиции России в Армении кем-то. Получится ли?