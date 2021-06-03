



Иван Шилов ИА REGNUM Кремль. Москва

Смоленская площадь опубликовала новость о визите заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко в Ватикан, который состоялся 2 июня. На момент написания данной статьи это является практически единственным сообщением о миссии российского дипломата.

Как говорится в пресс-релизе, Грушко встретился с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, а также прошли его политические консультации с заместителем секретаря Святого престола по отношениям с государствами монсеньором Мирославом Ваховским. И далее: «В ходе встреч, носивших дружественный и конструктивный характер, стороны провели обстоятельный и откровенный обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, «сверили часы» по главным темам международной повестки дня. Особое внимание было уделено общей задаче защиты гуманистических ценностей, включая совместные действия в рамках международных форматов. Предметно обсуждены проблематика разоружения, ситуация на Ближнем Востоке, на Украине. Затрагивались вопросы развития межцерковного диалога». А за день до того Грушко пообщался в Риме с великим канцлером Мальтийского ордена Альбрехтом фон Бозелагером. Обсуждались «основные темы двустороннего взаимодействия, а также ряд вопросов международной повестки дня. Стороны выразили надежду на активизацию совместных культурных и гуманитарных инициатив, обменялись мнениями по ситуации на Украине, в Белоруссии и на Ближнем Востоке».

Nato.int Александр Грушко

Формат консультаций на уровне МИД России и Государственного секретариата Святого престола не нов, он начался в 2000-х годах и предполагает, что раз в год в Ватикан приезжает гость из России, а на следующий год в Москву прибывает гость из Рима. До сих пор, правда, российскую столицу не навещал архиепископ Галлахер, который должен был совершить визит несколько лет назад, но что-то не сложилось. Возможно, что секретарь по отношениям с государствами окажется в Москве в следующем году. Не было личных встреч в 2020 году, и по понятным причинам — пандемия коронавируса. Хотя Грушко в конце января принял покидающего нашу страну апостольского нунция архиепископа Челестино Мильоре, а в октябре познакомился с его сменщиком архиепископом Джованни д’Аниелло. И тем не менее нынешний визит в Рим замглавы МИД России назвать рутинным будет не совсем точным. Дело в том, что обозначенные темы переговоров с контактными лицами Святого престола и Мальтийского ордена вписываются в новый геополитический контекст, который складывается с началом работы администрации президента США Джо Байдена. Поэтому даже такие традиционные вопросы, как Белоруссия и Украина, а также Ближний Восток начинают выходить за пределы собственно двухсторонних ватикано-российских отношений.

Так, иначе на этом фоне смотрится упоминание проблематики разоружения: ведь когда Святой престол приветствовал решение Байдена пойти на продление с Москвой договора СНВ-3, за этим стояло видение Ватиканом перспектив более глобальной и широкой «разморозки» американо-российского диалога, что сегодня уже не выглядит таким абсолютно невозможным, как могло показаться в начале сего года. В этой связи новыми красками также способно заиграть обсуждение вопроса Украины, где после перевода в Великобританию архиепископа Клаудио Гуджеротти с июля прошлого года и до сих пор отсутствует апостольский нунций, неизвестна даже фамилия его сменщика, в то время как в Белоруссии и России новые нунции по меркам «ковидного времени» появились сравнительно оперативно. Очевидно, чувствуя витающие в воздухе настроения, оживился Киев. Достаточно вспомнить интригу, которую попытался в апреле во время эскалации конфликта на востоке Украины разыгрывать президент Украины Владимир Зеленский, когда в беседе с итальянской газетой La Repubblica заговорил о том, что Ватикан может стать «оптимальным местом» для переговоров с Россией по Донбассу. Однако сегодня Ватикан заинтересован вместе с США и Россией продвигать глобальную повестку, что выводит Киев и его мелкие политические игры далеко на задний план.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Собор Святого Петра. Ватикан

Поэтому неудивительно, что во время посещения в середине мая Ватикана специальным посланником президента США по вопросам климата Джона Керри, которого — шаг, кстати, неординарный — принял на аудиенции папа Римский Франциск, появились суждения о возможности визита Байдена в Ватикан в середине июня и одновременного пребывания в то же самое время там президента России Владимира Путина. Позже стало известно, что встреча двух лидеров всё,-таки будет организована в Женеве. Но это нисколько не отменяет вероятности встречи как Байдена, так и Путина с папой Франциском в этом году. Учитывая, что в последний раз российский президент встречался с понтификом в июле 2019 года — до пандемии, есть насущная необходимость в сверке часов не только на уровне дипломатов, но и на самом высшем уровне.