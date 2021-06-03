«Только задумайтесь на секунду, восьмидесятилетний старик в офисе», — пишет The Washington Post. Старейшему сенатору в США Диане Файнштейн исполнится в июне 88 лет, сенатор Чарльз Грассли служит уже 40 лет. Лишь одному сенатору в США меньше 40 лет. По данным исследовательской службы Конгресса, средний возраст сенатора в США — 64,3 года — самый большой в истории. В связи с этим возникли вопросы: что лучше — опыт или новые идеи, политики-карьеристы или «краткосрочники»? Американцы обсудили проблему в Twitter.

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Некоторые пользователи считают, что срок полномочий сенаторов, шесть лет, слишком большой, а срок полномочий членов палаты представителей, два года, слишком короткий. В комментариях отметили, что переизбрание каждые два года в палату создает больше проблем, чем увеличение срока полномочий ее членов.

«Срок полномочий сенаторов нормальный, но три-четыре срока подряд — это очень долго. Меня вполне устроил бы консультативный орган, состоящий из бывших выбранных должностных лиц. Но государственная служба не дает право на пожизненную работу. Тем не менее я не вижу причину, почему срок полномочий в палате представителей всего два года», — написала @iacoccaj.

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«Может, следует поменять все сроки, чтобы они соответствовали президентским. Четыре года, ограниченные двумя сроками, на лицо. Возможно, потеряется часть институциональной памяти, но тогда не будет удержания власти, потому что тебе нельзя будет служить больше восьми лет. Это может дать людям больше шансов попасть на госслужбу», — считает @whiterose_lady.

Многие пользователи назвали возрастной ценз на должность сенатора дискриминацией, они считают, что следует дать шанс младшему поколению.

«Разве не нужно достичь 30 лет, чтобы стать сенатором? Это дискриминация. Быть восьмидесятилетним и всё еще руководить правительством Соединенных Штатов — это грустно. Это уже не дискриминация, работа мозга ухудшается со временем. В 80 лет все уже не так смышлёны, как в 70, 60, 50 и так далее», — отметила @costapow.

Ряд пользователей считают, что если народ выбрал себе старых сенаторов — значит, их всё устраивает.

«Я не защищаю их действия или голоса, но их избиратели проголосовали за них, что есть, то есть. Их избрали на эту должность. Народ надо вовлекать на местном уровне, чтобы они поняли, что значит занимать руководящие посты, чтобы они сами поднялись наверх, как настоящие государственные деятели», — написала @SoYoureNetty.

Некоторые комментаторы предложили взять пример с других государств и после достижения определенного возраста или истечения нескольких сроков отправлять сенаторов на пенсию.

«Если вы надеетесь избежать дискриминации по возрасту, может быть, вместо возрастных ограничений стоит учитывать время, проведенное в должности? Например, не более восьми лет для сенаторов, шести — для представителей, или что-то такое» , — считает @k_colin_.

U.S. Congress Диана Файнштейн

«Я не считаю обязательным ограничивать сроки, но мне кажется, их стоит отправлять на пенсию в возрасте 65−72 лет», — прокомментировал @pobrien415.

Ряд пользователей отметили, что The Washington Post наконец-то подняли очень важную проблему — дискриминацию по возрасту. По мнению американцев, проблема давно существует в стране, но на неё нечасто обращают внимание.

«Мы пытались бороться с расизмом, женоненавистничеством, а нам всё ещё предстоит огромная работа. Теперь дискриминация по возрасту. Её очень много в этом государстве. А возраст не важен, важно, можешь ли ты функционировать и жертвовать. Много достижений в науке, искусстве, государственной деятельности сделаны старшим поколением. Помните, что их избрали на должность. Если кто-то из них не выполняет свою работу, они не должны быть переизбраны в независимости от возраста, а жизнеспособных кандидатов нужно поддерживать. Если они моложе и лучше, это хорошо — я только за. Я не против ограничений по срокам и новой крови, менее измученные кандидаты могут открыть поток новых идей. Но я бы не поддерживал ограничения по возрасту», — считает @true_sea.

Пользователи считают, что вне зависимости от опыта ограничения по возрасту необходимы, потому что «старики в Сенате» не всегда понимают, что нужно молодому поколению, тем самым нарушается стабильность в принятии политически важных решений.

«Почтительный баланс — с возрастом приходят очень важный опыт и знания, но они обычно теряют связь с младшими поколениями, которые они должны представлять», — отметил @dlhearnwrites.

«Ограничения по возрасту и по срокам просто необходимы. Они слишком старые, чтобы принимать решения для младших поколений, которые должны бороться с последствиями!» — считает @drac11L.

U.S. Senate Чарльз Грассли

В качестве ещё одного недостатка неограниченности сроков в комментариях назвали «дружбу с оппозицией», вследствие которой не всегда понятно, почему тот или иной сенатор поддерживает тот или иной законопроект. В качестве способа решения проблемы некоторые пользователи предложили избавиться от политических партий.

«Когда есть люди преклонного возраста, вы непременно натолкнетесь на того, чей мозг не функционирует с умственными рефлексами молодого человека. Когда есть люди, которые слишком долго сидят в Конгрессе, что они подружились с оппозицией, они забывают, кто есть кто, сенатор Файнштейн», — написал @StephenFarris3.

«Срок полномочий в конституции будет очень сложно поменять, почему часто спорят о пределах сроков. Есть люди, которых я была бы рада увидеть вне должности. Вообще, я бы предпочла ликвидировать политические партии. Они ужасны», — добавила @SoYoureNetty.