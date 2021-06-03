Известие о том, что Госдума РФ намерена рассмотреть законопроект о запрете предоставления жилья сиротам в домах, где живут больные хроническим алкоголизмом и наркоманией, а также судимые за тяжкие преступления, взбудоражила общественность Забайкалья. Десятки комментариев на данную тему опубликованы на сайте «Чита.ru». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомный. 1890

«С такими условиями очередь из сирот будет еще больше», — считает Сергей Валерьевич.

«Прежде чем ставить такие условия, самих сирот надо адаптировать и излечить от вышеуказанных недугов», — предлагает другой участник обсуждения.

«А когда сирот селят в дома, к которым не подведена дорога, отсутствует общественный транспорт, то это нормально?» — задается вопросом Надежда Петровна.

«В таком случае ни один ребенок-сирота больше не получит жильё, Госдуме заняться нечем», — отмечает Т.

«Их, сирот, даже в Кремль не заселить», — иронизирует N.

«Зачем такие ограничения? Пусть участковые работают! С 1995 года видел такового один раз мимоходом», — замечает T.

«Больные хроническим алкоголизмом живут практически в каждом доме, но нигде это не зафиксировано. Очередной неработающий закон. Да и даже если бы закон смог работать, то эффективности — ноль», — считает Ш.

«С такими требованиями всем сиротам в Забайкалье построят персональные дома. И ещё вопрос: а как быть с сиротами-алкашами и ранее судимыми? Чушь полнейшая, вот что значит — власть в России ничего не понимает. Научились в компьютер играть и живут в «идеальном» придуманном мире, с идеальными автомобилями и богатыми людьми, и воруют они только потому, что всех умнее», — высказался К.

«Перевожу с чинарского художественного свиста на русский. Раньше сирот вместо того, чтобы расселить для их социализации равномерно по городу, в том числе и в центре, селили частенько в специально свежепостроенный полудырявый дом всех скопом или в барак под снос (типа квартиру дали, а дальше сами крутитесь).

А теперь дадут бумажку-фантик (вместо реального жилья), которую в реальную жилплощадь по 33 кв. на нос преобразовать будет невозможно. Зато очереди не будет. Бумажки напечатать, конечно, проще, чем жильё даже со вторичного рынка выкупить.

А вот интересно, чиновница из администрации вторую квартиру свою продала и исхитрилась жилищную субсидию получить, а по краю неисполненных 752 решения суда по предоставлению жилья сиротам зависло. Деньги то есть, да не про сиротскую честь», — делает вывод М.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2021 года в очереди на жильё в России стоят 285,6 тысячи сирот старше 14 лет. При этом 195,6 тысячи человек из них — те, кому уже исполнилось 18 лет и обязанность предоставить квартиры которым считается просроченной. В случае принятия законопроекта, который внёс в Госдуму депутат от ЛДПР Иван Пиляев, помимо особенностей заселения, предлагается решать проблему с очередями из нуждающихся в жилье сирот с помощью выдачи государственных жилищных сертификатов на суммы, предусмотренные федеральным и региональным законами.