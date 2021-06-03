В 1945 году американская база исследований бактериальной войны в Форт-Детрике начала контактировать с японским «Отрядом 731», который занимался нацистскими экспериментами над живыми людьми в Китае.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские фашисты

Чтобы получить данные экспериментов с бактериальным отравляющим веществом от «Отряда 731», Соединенные Штаты даже пообещали спасти этих военных преступников и потратили 250 000 иен на получение более 8000 свидетельств и слайдов результатов испытаний бактериального оружия на живых объектах, включая человеческие вскрытия на живую.

Именно биологическая лаборатория в Форт-Детрике на сегодняшний день является одним из наиболее вероятных центров зарождения нового коронавируса, по мнению ряда международных экспертов, если взять за основу версию о его искусственном происхождении.

Army.mil Форт-Детрик

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к связям между японскими фашистами и американцами в конце и после Второй мировой войны под соответствующим репортажем телеканала CCTV.

«Историческая правда о преступлениях, совершенных японской армией, может быть забыта большим количеством людей по прошествии десятилетий и сотен лет из-за невежества некоторых жителей Запада, из-за вмешательства и преуменьшения некоторых японцев, их преступлений и даже из-за обеления со стороны некоторых китайцев. Мы должны помнить об этом и передавать эту память из поколения в поколение и никогда не прощать», — заявил пользователь «Орех».

"Тот, кто пытается отмыть Японию и США, недостоин называться китайцем», — заявила «Клубника со сливками».

«США — крупнейшая террористическая организация на планете!» — уверен «Коала 66».

Некоторые комментаторы отметили, что реальное положение дел и реальные действия Японии и США оказались намного хуже, чем казалось ранее. И ничего удивительного в сотрудничестве японских преступников с американцами нет, тем более что сейчас все маски уже давно сорваны, и мы видим истинный лик этих двух стран.

«Соединенные Штаты и Япония — палачи человечества и человечности!» — заявил Лу Ибин.

«Однажды я нашел документальный фильм о Черном солнце, но долго колебался и все еще не решался посмотреть его из страха перед ночными кошмарами, как человек, живущий на той земле, на которой ненависть никогда не будет забыта», — заявил «Тишина».

Отряд № 731

Черное солнце — это эзотерический символ оккультного нацизма, который находился в ядре нацистской идеологии. Символ означает закат, деградацию и сворачивание гуманизма и человека как такового. Достоверно известно, что верхушка Третьего рейха поклонялась именно этому символу, и современный неонацизм тяготеет именно к оккультным формам нацизма.

«Сколько неизвестных опасных биологических объектов и смертельных микробов хранится в Форт-Детрике. Кто-то читает, что только для исследований, и кто-то считает, что они находятся в безопасности. Если смертельные микробы действительно не нужны, зачем их хранить? Все преступники и террористы понимают одну истину: оружие — это богатство и богатство тех, кто начинает войны», — заявила CNU Jinyi.

В комментариях попадались и те, кто пытались обелить Японию и США, однако большая часть китайских пользователей возмущена и недоумевает, как можно оправдывать или «прощать» тех, кто целенаправленно уничтожал твой народ, а сегодня, возможно, истребляет все человечество, запустив пандемию.