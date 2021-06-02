Американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы. Целью хакеров стал производственный комплекс JBS. В компании уже рассказали Белому дому, который предложил свою помощь, что получили требование о выкупе от преступной организации, «вероятно, базирующейся в России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Немного позже и заместитель пресс-секретаря Белого дома США Карин Жан-Пьер сказала на брифинге, что данная кибератака, вероятно, была осуществлена хакерами из России. Она указала, что Белый дом уже связался с Москвой по поводу произошедшего.

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данную новость и высказали свое мнение. Некоторые обвинили Россию и президента страны Владимира Путина, тогда как другие задались вопросом, насколько обоснованно обвинять Россию в случившемся.

«JBS даже не американская компания. Помните, как мясокомбинаты ничего не делали для того, чтобы их основные работники были защищены от COVID?» — написал @Maracatanas1216, указав на то, что Белому дому не стоит помогать компании.

«То есть американский народ должен выручать каждую компанию, которая не тратится на IТ и игнорирует протоколы безопасности? Это быстро станет крайне дорогостоящим занятием», — возмутился пользователь Silence No Longer.

«Не следует преуменьшать постоянную угрозу со стороны российских хакеров. Как мы видели в случае с трубопроводом, они способны поставить страну в тупик с помощью взлома коммунальных систем. Третья мировая война точно будет кибернетической», — предположил пользователь под ником @lisa_mrks.

«Цивилизованный мир должен объединиться, чтобы противостоять российским киберпреступникам», — уверенно заявил Jane Moore.

«Правительство США совершенно не способно защитить себя от кибератак. С чего они взяли, что могут здесь помочь?» — поинтересовался Bruce Hyers.

«Я всегда думал, что лучшие хакеры в мире — из Америки, но я ошибался. Русские хакеры очень хороши», — считает Lantus.

Jbs.com.br Производственный цех компании JBS

«#РОССИЯ фактически манипулирует американской экономикой и разгоняет инфляцию путем #КИБЕРАТАКИ на наши #ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ и #ПИЩЕВЫЕ поставки», — расставил все по своим местам пользователь под ником @ClinicallyEvil.

«Русским настолько скучно?» — поинтересовалась NikkiJ.

«Насчет России любопытно. JBS является стопроцентным дочерним предприятием бразильской компании JBS. Я не вижу, чтобы русские тратили свое время на бразильцев, но США — это совсем другая история», — подчеркнул Howard Prince.

«Взломанная газовая компания, а теперь и крупный поставщик мяса. Кто бы мог подумать, что русские заинтересованы в защите природы больше, чем наши демократы», — поиронизировал AC1.

«А мне кажется, что тут была проделана работа изнутри», — выразила свое мнение Ouuu Honey.

«Я готов поспорить, что хакеры будут чувствовать себя плохо, когда американцы не смогут получить свои стейки, ребрышки и гамбургеры, Так же, как они чувствовали себя плохо, когда у нас были очереди за газом. (Все это не имеет большого значения для нас, вегетарианцев-хиппи, отказавшихся от газа)», — отметила Jenny Creek.

«И снова они про русских…» — разочаровался @CryptForFed.

«Знаете, если бы CNN не врал так про Россию/Китай последние пару лет, мы могли бы действительно поверить, что это Россия взламывает. Теперь я просто предполагаю, что вы лжете, как обычно. Вот что происходит, когда вы становитесь пиар-агентами одной повестки дня, а не настоящими журналистами-расследователями», — указывает SerenaLou.

«Пошлите им гребаный чек и узнайте, кто за этим стоит. Кричите про Россию, потому что боитесь произнести «Китай», — отметил Steven.

Jbs.com.br Производственный цех компании JBS

Напомним, на предстоящей встрече в Женеве президент США Джо Байден намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос кибербезопасности. Об этом 2 июня сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Что касается обсуждений (кибератаки на JBS), то мы не исключаем различные варианты ответов», — добавила пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Прежний саммит России и США прошёл в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда Путин встретился с бывшим главой США Дональдом Трампом.