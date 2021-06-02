Стремясь выполнить планы президента США Джо Байдена по вакцинации населения, Белый дом придумал новую систему поощрений для граждан, получивших вакцины от COVID-19. Среди прочего граждане могут получить денежное вознаграждение, пиво, билеты на спортивные мероприятия или оплачиваемый государством отпуск.

Who.int Вакцинация в США

На этом фоне американская пивоваренная компания Anheuser-Busch, производящая Budweiser, пообещала раздать жителям США бесплатное пиво, если страна достигнет цели президента Байдена — вакцинировать 70% взрослого населения к 4 июля.

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times. Далеко не все пришли в восторг от такого заявления.

«А если вы не пьете пиво? Есть ли винная компания, которая предлагает такую же сделку, или компания по производству безалкогольных напитков? Давайте, кока-кола, пепси и доктор Пеппер!» — пишет пользователь Molly Brown.

«В стране алкоголиков и наркоманов легко подкупить их товаром, от которого они в восторге… грустно на самом деле», — отмечает пользователь под ником @DTongSports.

«Budweiser предлагает бесплатное пиво. Западная Вирджиния разыгрывает огнестрельное оружие. Что может пойти не так? Может быть, люди должны делать прививки, потому что это разумный медицинский подход, подтвержденный тщательными исследованиями. Не, я просто шучу. Где мое пиво???» — спрашивает @DavidBCoe.

DukeNewport Photography Пивоваренная компания Anheuser-Busch

«Мы думаем, что пить ваше американское пиво, это то же самое, что заниматься любовью в каноэ. Это чертовски близко к воде», — шутит пользователь Scott Maier.

«Оооооо… Звучит очень интересно, но они не могут, это незаконно — раздавать бесплатное пиво. Спросите у каждого представителя пивной компании и совета по контролю за алкоголем штата в этой стране о реальном законе. Это незаконно… Но они отлично работают и получают бесплатную рекламу. Хорошая работа @nytimes», — указала @craftbeerlife18.

«Наверное, я не настоящий американский капиталист, так как считаю, что награда за вакцину против COVID — это моя жизнь и возможность не распространять COVID среди других! LOL, но я возьму пончики и пиво тоже :)», — пишет @PatrizAnnPorta.

«Компания предложит взрослым виртуальную карту на $5 на напитки, если цель по вакцинации будет достигнута. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и мы гордимся тем, что работаем вместе с Белым домом, чтобы оказать значимое влияние на нашу страну, наши сообщества и наших потребителей», — сказал генеральный директор компании», — цитирует Jane Moore.

«Почему это должно быть необходимо? Никогда не видел, чтобы людей так сильно убеждали принимать лекарства», — заметил Jarles A.

«Потрясающе! От одной эпидемии к другой!» — осудил компанию Stendlt.

«Предложили бы еще мет, крэк и траву. Тогда цифры точно взлетят до небес. Им следовало бы знать людей», — иронизирует @hello90603534.

Джо Байден

Как сообщало ИА REGNUM, администрацию Белого дома уже поддержали компании Uber и Lyft, которые предложили бесплатно развозить граждан США до центров вакцинации.

Партнерство с сервисами такси является одной из последних инициатив Белого дома, направленных на ускорение темпов вакцинации населения. Таким образом, американцы смогут бесплатно заказывать такси до центров вакцинации и обратно до 4 июля.