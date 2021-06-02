Заявление заместителя помощника министра обороны США Даны Строул, в котором она предостерегла страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 июня в социальной сети Facebook.

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«Да уж, действия США мы видели и в Ливии, и в Ираке, и в Афганистане. Если правительства стран Ближнего Востока не враги своему народу, то им надо держаться подальше от таких друзей, как США», — поделился своим мнением Александр К.

Многие пользователи считают, что Соединённые Штаты перешли уже любые разумные границы и весь мир смотрит на них с опаской. Люди уверены, что ситуационные союзники США в скором времени откажутся от близких отношений с Вашингтоном.

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«Они своими хотелками весь мир уже задолбали. Другие страны не видят разве, как Россия и Китай общаются? Такого общения все хотят, а не угроз. Интересно, сколько они эту заразу американскую ещё терпеть будут?» — задаётся вопросом Елена Б.

Некоторые комментаторы убеждены, что в США понимают, что у них уходит земля из-под ног. Иначе никак нельзя объяснить их истерическую внешнюю политику и попытки всеми способами отвадить страны от взаимоотношений с Россией.

«Видимо, совсем дела плохи у США. Напоминает хаотичное движение рук утопающего. И это всё под угрозами, фальшивыми высокопарными словами и наглыми выпадками. Но уже поздно пить боржоми», — считает Диана Х.

Часть людей считает, что вокруг США остаётся всё меньше и меньше союзников, потому что это государство растеряло уважение в глазах других стран и теперь представляет собой больше угрозу, нежели партнёра.

«Штатам уже не удаётся дружить с другими странами без запугивания. Все уже знают и имеют в виду, когда общаются с вами, что вы их рано или поздно превратите в пустыню. А Россию вы ненавидите из-за того, что она не прогибается под вас», — написала Надежда И.

Ряд комментаторов призвал власти США обратить своё внимание на внутренние проблемы и перестать лезть с советами к другим государствам.

«Им бы лучше со своим «цветным переполохом» внутри страны разобраться, пока страну не понесло. Вместо этого они продолжают совать свой нос в чужие дела», — отметил Александр Т.

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Нашлись и те, кто уверен, что Россия показала, что может составить мировую конкуренцию Соединённым Штатам и в Вашингтоне попросту не могут свыкнуться с той мыслью, что кроме них есть чьи-то другие интересы.

«Как же боятся в Вашингтоне, что Россия может ещё чуть больше укрепиться в мире! Можно подумать, Америка кроме учений и подстрекательств другим странам даёт что-то путное? Дайте людям спокойно жить и сотрудничать!» — пишет Кер С.

Напомним, 1 июня заместитель помощника министра обороны США Дана Строул сделала заявление в ходе вебинара, в котором предостерегла страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США.