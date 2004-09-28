Сахалинская область, 28 сентября, 2004, 08:24 — ИА Регнум. Один из крупнейших сотовых операторов России - "Мегафон" начинает работу на Сахалине. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, первый звонок островные абоненты "Мегафона" смогут сделать уже 2 октября.

В честь этого, 2 октября оператор сотовой связи организует концертно-развлекательную программу "Будущее зависит от тебя" в городском парке Южно-Сахалинска. В празднике примут участие лучшие творческие коллективы области и специальные гости: группа "Дискомафия" из Санкт-Петербурга и заслуженные артисты республики Беларусь Ядвига Поплавская и Александр Тиханович (ВИА "Верасы").