Материал издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что «Северный поток — 2» ставит крест на транзите газа через территорию Украины, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 2 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пiдозра

«Конечно, в роялях-то он знаток. Особенно мастак играть на них без рук», — отметил Александр С.

Многие пользователи уверены, что заявление Зеленского является показателем его слабости. Президенту Украины уже ничего не остаётся, как жаловаться на Россию, пытаясь разжалобить европейские государства.

«Это уже покер! Зеленский, ты можешь и дальше блефовать с двумя двойками на руках. Украинская карта уже бита!» — обращается Владимир А.

Некоторые комментаторы считают, что у Зеленского были все шансы наладить отношения с Российской Федерацией и не завести свою страну в экономический тупик, но он выбрал для Украины другой путь.

«Он ещё и жалуется на карты в чужих руках, мол, у кого-то там флэш-рояль, а у него ничего. Это всё при том, что карты Зеленский брал лежащими в открытую. Ему тысячу раз говорили, куда он ведёт свою страну, но он не слушал», — указал Станислав З.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Ряд граждан отметили, что Украину губит не Россия, а жадность её элиты, которая не готова отказаться от сверхприбылей за транзит газа через свою территорию, что ставит страну в невыгодное положение.

«А в чём проблема-то? Предложили бы такую цену за транзит, чтобы СП-2 был дороже и невыгоднее, и тот «поток» никто и делать бы не задумался! А раз его создают, значит, чья-то жадность и хотелки получаются сильно дороже интересов страны. Отчего визг-то такой?» — задаётся вопросом Михаил Ч.

Часть людей указали, что Соединённые Штаты Америки, судя по всему, совсем отказались от помощи Украине. Иначе бы, считают граждане, Зеленский обратился за помощью к Байдену.

«Вам нужно оказать давление на Байдена, чтобы тот продолжил набрасывать санкции против СП-2. Или что, уже не хочет он за вас вступаться? Кто-то перевернул игру, а вы оказались за бортом?» — пишет Олег Е.

Большинство комментаторов пришли к выводу, что песенка Украины уже спета, а слова Зеленского напоминают лишь жалобный плач.

«Судя по всему, последние заявления Зеленского прямо указывают на то, что украинской игре пришёл шах и мат. Он уже просто жалуется на неминуемый проигрыш и ничего не может сделать. Только жалуется», — заметил Евгений Ч.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

Напомним, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что «Северный поток — 2» ставит крест на транзите газа через территорию Украины.