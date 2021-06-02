Заявление главы Минприроды России Александра Козлова о том, что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет, спровоцировало жаркую дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

"Граждан России это никак не касается. Касается только тех, кто сумел прибрать к рукам народное достояние», — считает Роза С.

Многие пользователи посетовали на то, что золотой запас Российской Федерации находится далеко не в народных руках. Люди считают, что они не имеют никаких рычагов, чтобы повлиять на то, как государство будет распоряжаться ресурсами.

«К сожалению, не Россия обеспечена золотом, а лишь узкий круг людей, которые распоряжаются тем, куда всё это богатство будет направлено», — пишет Apocalypse N.

Некоторые комментаторы отметили, что российское золото находится к тому же не в национальных руках и время от времени утекает за рубеж.

«При чём тут Россия? Золотодобывающие компании по акциям принадлежат иностранцам, и вся прибыль уходит за границу. Помните случай, когда с самолёта золотой полуфабрикат рассыпали? Вот тогда и проболтались, что всё это золото уже не российское», — отметила Цап Ц.

Цитата из к/ф «Хоббит Битва пяти воинств». Реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

Часть людей уверена, что, несмотря на то, в чьих руках находится российской золото, тем не менее оно работает на государство и Российская Федерация вправе направлять золотой запас туда, куда ей это кажется правильным.

«Сейчас у основных компаний в стране контрольный пакет, как правило, государству принадлежит. Все эти капиталы так или иначе работают на пользу страны», — уверен Сергей Е.

Ряд пользователей выразил своё негодование тем, что Россия зачем-то хранит запас золота, но не использует его в трудной экономической ситуации, в которую на данный момент попала Российская Федерация.

«Зачем нам золото на 40 лет? Используйте его, чтобы обеспечить людей продуктами и достойными зарплатами, остановить рост цен на продукты первой необходимости!» — призывает Владимир К.

Отдельные комментаторы указали на то, что золотой запас позволяет российской экономике пребывать в стабильности и это является платформой для того, чтобы умные и эффективные люди могли строить в России свой успешный бизнес.

«От обеспеченности золотом зависит стабильность экономики. Соответственно и доходы умных/работящих тоже. А дебилы даже в самой богатой стране мира останутся без денег и будут выпрашивать копеечку. Богатство страны — это возможность зарабатывать. Это не гарантия того, что тебе будут в карманы деньги пихать», — пишет Сергей У.

Тайрон Комфорт. Золото там, где ты его ищешь. 1934

Напомним, 2 июня глава Минприроды России Александр Козлов заявил в интервью газете «Известия», что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет.