



Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2021

Начал работу очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже 24-й по счёту. В преддверии мероприятия «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики выпустили доклад «Российские регионы на ПМЭФ: развитие через инвестиции», в котором анализируется роль форума для экономики субъектов России, форматы и результативность их участия в ПМЭФ. Эксперты приходят к выводу, что роль Петербургского форума как площадки, на которой регионы смогут решать вопросы привлечения инвестиций, будет в дальнейшем возрастать.

ПМЭФ нужен регионам перед выборами

Эксперты полагают, что по модели участия в Петербургском форуме регионы делятся на активные (Башкирия, Татария, Краснодарский край и ряд других), умеренно активные (в том числе Крым, Калининградская, Сахалинская области) и пассивные (Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область и некоторые другие). Если активные субъекты энергично работают над заключением соглашений, как с крупными компаниями, так и с другими регионами, а умеренно активные стараются использовать имеющийся экономический потенциал для заключения соглашений на полях ПМЭФ, то пассивные субъекты, по мнению авторов доклада, не используют в должной мере предоставляющиеся возможности.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков полагает, что «для губернаторов любые мероприятия с их участием на ПМЭФ обычно дают больший информационный эффект, чем аналогичные соглашения глав регионов с представителями бизнеса, состоявшиеся вне этого форума».

«В последнем случае заметное внимание прессы могут привлечь только очень масштабные договоренности и проекты. А в ходе ПМЭФ и вполне будничные рабочие встречи и соглашения, заключаемые главами даже таких регионов, которые обычно находятся на периферии федеральной медиаповестки, хоть мельком, но попадают в поле зрения общенациональных СМИ», — отметил он.

Нейжмаков также отмечает предвыборную значимость подобных форумов.