ПМЭФ: локомотивы и пассажиры
Начал работу очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже 24-й по счёту. В преддверии мероприятия «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики выпустили доклад «Российские регионы на ПМЭФ: развитие через инвестиции», в котором анализируется роль форума для экономики субъектов России, форматы и результативность их участия в ПМЭФ. Эксперты приходят к выводу, что роль Петербургского форума как площадки, на которой регионы смогут решать вопросы привлечения инвестиций, будет в дальнейшем возрастать.
ПМЭФ нужен регионам перед выборами
Эксперты полагают, что по модели участия в Петербургском форуме регионы делятся на активные (Башкирия, Татария, Краснодарский край и ряд других), умеренно активные (в том числе Крым, Калининградская, Сахалинская области) и пассивные (Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область и некоторые другие). Если активные субъекты энергично работают над заключением соглашений, как с крупными компаниями, так и с другими регионами, а умеренно активные стараются использовать имеющийся экономический потенциал для заключения соглашений на полях ПМЭФ, то пассивные субъекты, по мнению авторов доклада, не используют в должной мере предоставляющиеся возможности.
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков полагает, что «для губернаторов любые мероприятия с их участием на ПМЭФ обычно дают больший информационный эффект, чем аналогичные соглашения глав регионов с представителями бизнеса, состоявшиеся вне этого форума».
«В последнем случае заметное внимание прессы могут привлечь только очень масштабные договоренности и проекты. А в ходе ПМЭФ и вполне будничные рабочие встречи и соглашения, заключаемые главами даже таких регионов, которые обычно находятся на периферии федеральной медиаповестки, хоть мельком, но попадают в поле зрения общенациональных СМИ», — отметил он.
Нейжмаков также отмечает предвыборную значимость подобных форумов.
Экономический обозреватель Константин Барановский отмечает важность как мероприятия с участием первых лиц компаний и министерств.
Руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus.pressРоман Коломойцев отмечает, что Петербургский форум всё больше становится внутриэкономическим событием, «потому что преобладающее большинство проблем, предложенных к обсуждению на ПМЭФ, напрямую касаются российской экономической реальности».
Ближе к крупным компаниям
Авторы доклада отмечают, что анализ заключённых регионами в 2018 и в 2019 годах соглашений показывает, что большинство из них заключено с российскими компаниями. Причём часто это государственные компании — такие, как Газпром или Роснефть и т. д. Международные соглашения с участием российских регионов встречается редко, что связано с политикой санкций в отношении России со стороны западных стран. Скорее всего, считают эксперты, в 2021 году эта тенденция получит дальнейшее развитие.
При этом регионы ПФО на прошлых форумах отметились подписанием целого ряда значимых соглашений. Так, в 2019 году Пермский край подписал соглашений на 220 млрд руб., в том числе с «Газпром нефтью» и «Сибур-Химпромом». Ещё одним крупным проектом края стало соглашение с АО «Карьер», в рамках которого в Чусовском городском округе до 2024 года планируется построить цементный завод. Татария заключила 31 соглашение на общую сумму более 75 млрд руб. Большая часть этого — 450 млн долларов — занимает соглашение с компанией Haier по строительству «умного» завода. Объём соглашений, заключённых Башкирией, составил 80 млрд руб. Среди них — договорённость о строительстве солнечных электростанций с компаниями «Солар» и «Хевел», контракт на строительство логистического центра в Уфе с «Почтой России».
Михаил Нейжмаков отмечает, что большее внимание прессы на ПМЭФ может получить работа делегаций, представляющих регионы — «экономические локомотивы», обычно и по другим поводам находящиеся в фокусе внимания федеральных СМИ.
«Здесь можно отметить тот же Татарстан. Среди регионов ПФО, реже попадающих в поле внимания федеральной прессы, в качестве примера достаточно активной работы на ПМЭФ их делегаций в предыдущие годы, можно вспомнить, например, участие в мероприятии представителей Самарской области. Например, в 2018 году руководитель региона Дмитрий Азаров (тогда еще в статусе врио) проводил на этом форуме встречи, в том числе с послом Франции в России и президентом Schneider Electric. В 2019 году одним из наиболее заметных информационных поводов, связанных с работой на форуме делегации Самарской области, стало подписание ряда документов, связанных с развитием научно-образовательного центра. В частности, «дорожную карту» по взаимодействию на этом направлении Дмитрий Азаров тогда подписал с госкорпорацией Ростех», — отметил эксперт.
Константин Барановский обращает внимание на активную работу делегации Нижегородской области:
«В бытность губернатором Нижегородской области Валерия Шанцева он на ПМЭФ весьма продуктивно проводил переговоры, например, с «Хайнекен» и «Сен-Гобен» по поводу развития их бизнеса в Нижегородской области, как и с представителями ассоциаций предпринимателей, например — председателем Восточного комитета немецкой экономики доктором Экхардом Кордесом. И это благотворно влияло на экономику региона. Уверен, губернатор Никитин также вернётся с ПМЭФ с определёнными результатами».
В этом году регионы также представят обширную программу. В частности, Башкирия анонсировала соглашение о сотрудничестве с Катаром, а также собирается представить проект региональной информационно-аналитической платформы. Одним из пунктов программы является также промоакция, посвящённая чемпионату мира по борьбе среди юниоров.
ПМЭФ постепенно трансформируется в форум, в котором существенную роль играет внутрироссийский экономический дискурс. Этот факт может позитивно отразиться на российских регионах, которые всё чаще рассматривают его как площадку для самопрезентации.