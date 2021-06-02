«Лукашенко уже не угрожает, а признаёт Крым. Санкции работают...»
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму, которые состоялось в конце мая в Сочи, взволновали бывшего главу внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина. Дипломат уверен, что обсуждение Лукашенко и Путиным рейсов из Белоруссии в Крым не случайно.
«Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма нам и Западу. Если он сделает это, он станет рабом Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Бывший глава МИД Украины также назвал Лукашенко «крепостным, который выдаёт себя за президента независимой Беларуси».
«Нужно готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией, со всеми вытекающими последствиями», — подытожил политик.
Читайте также: Климкина напугали переговоры Путина и Лукашенко по Крыму
Заявление Павла Климкина в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие напомнили о том, что в 2016 году в СМИ сообщалось, что тесть Павла Климкина был якобы награжден медалью «За освобождение Крыма».
«То, что он Украине угрожает, — это ладно. А зачем он угрожает Западу тем, что кого-то может признать? Это очень опасно для Запада. Люди там, узнав о том, что Лукашенко может признать Крым, стали массово сметать с полок магазинов соль, спички и свечи», — иронизирует Jurij O.
«Перестаньте уже этому персонажу наливать!!!» — шутит Алик К.
«В первую очередь по ночам он Климкину угрожает… страшно…» — отреагировала Людмила С.
«Так сами напросились — ведь он сколько лет не признавал!!!» — отметила Татьяна Н.
«Климкин же бывший! Никогда не слушайте, что говорит тёща о зяте и что говорит бывший… Эти такое наплести могут…» — написал Евгений О.
«Не понял он, наверное, что Крым — вопрос уже закрытый, ведь ясно было сказано», — добавил Павел Ю.
«Еще один майданутый чугунком по пустой голове. Изобретатель на пакости — желчью весь изошёл… Крым вечен, а климкины… забвение таким», — написал Yuriy R.
«Уже не угрожает, а признаёт. Санкции работают», — отметил Илья В.
«Так тесть Чугункина давно признал и живёт припеваючи. Одна проблема, дочка за дурня замуж вышла…» — пишет Елена С.
«А кто такой Климкин?! Пусть своё мнение высказывает на кухне, когда выпивает с тестем, который имеет прямое отношение к Крыму», — отметил Вадим М.
«Климкин, ты с тестем поговорил?» — спросил Юра К.
«Шо там ворожий тесть? Звонит?» — поинтересовался Жора К.
«Так Украина же не признает Лукашенко президентом Белоруссии, и нечего опасаться, что усатый признает Крым российским. Главное… Тихановская не признает юрисдикцию России над полуостровом, которую на Украине считают законно выбранным президентом Белоруссии», — подытожил Сергей Е.
Отметим, в 2016 году украинское издание «Апостроф» сообщило, что Юрий Михайленко — тесть Павла Климкина (на тот момент министра иностранных дел Украины) ранее в России якобы был награжден медалью «За возвращение Крыма».
Читайте также: «Доигрались! Сейчас потихоньку все начнут признавать российский Крым»