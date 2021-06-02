Недавно стало известно, что на вебкам-сайте Runetki.com выступает популярная рок-певица из Москвы Лилия Месхи. В интервью она рассказывает, что ведёт трансляции в необычной для вебкама манере и уже за первый месяц заработала более 1 миллиона рублей!

Runetki.com Лилия Месхи

Что же побудило её зарегистрироваться на вебкам-ресурсе и как ей удалось заработать такую внушительную сумму? В интервью Лилия рассказала, что узнала про вебкам-сайты, когда искала платформу для онлайн-концертов. Ради интереса певица решила провести эксперимент и зарегистрировалась на Runetki.com. Начав трансляцию, девушка в прямом эфире пела песни из своего репертуара и принимала заказы от пользователей, которые хотели услышать любимые музыкальные композиции в живом исполнении. В качестве благодарности зрители отправляли Лилии чаевые в виде токенов, которые используются на сайте как внутренняя валюта.

«Зрители просили петь ещё и ещё, задавали вопросы, живо интересовались творчеством, спрашивали о следующих шоу и щедро дарили мне токены, чего я совсем не ожидала», — рассказала Лилия в интервью.

Её выступления настолько полюбились пользователям, что уже за первый месяц девушка заработала свыше миллиона рублей, просто общаясь со зрителями и исполняя для них песни. В интервью Лилия также отметила значительный приток подписчиков в соцсетях, благодаря работе в вебкаме.

«Мне очень нравится, что мои трансляции на Runetki.com смотрит большое количество зрителей и с каждым днём их число растёт! Они знакомятся с моим творчеством, становятся фанатами, а я, в свою очередь, кайфую от общения с публикой. Кроме того, для меня Runetki.com — отличная реклама», — сказала она.

Выступления Лилии Месхи стали действительно неожиданным и оригинальным решением. По словам певицы, вебкам-сайты дают не только широкие возможности для заработка, но и позволяют проявить себя, раскрыть свой талант и завоевать популярность.

«Работа на Runetki.com даёт мне возможность совмещать приятное с полезным, — отметила Лилия. — Зрителям сайта понравился мой образ, они готовы платить за то, что приносит им радость, и я за это несказанно благодарна!»

Кстати, судя по всему, миллион рублей в месяц — не самый высокий доход на Runetki. Согласно данным сайта, топовые модели зарабатывают порядка 40 000 долларов (около трех миллионов рублей) за неделю. На что же певица Лилия Месхи планирует потратить заработанный миллион? Она ответила в интервью, что собирает средства на клипы для своих новых песен, а также на организацию своего концерта, который пройдёт в Кремле весной 2022 года.

«До этого времени, возможно, мы даже всей группой успеем выступить на Runetki.com, так что заглядывайте!» — сказала Лилия, обратившись к пользователям.

Полный текст интервью с Лилией Месхи читайте здесь.