В основе практически любой ролевой игры лежит возможность создания своего собственного персонажа — с придумыванием запоминающейся внешности, добавлением уникальных черт характера и обучением аватара эффектным и эффективным боевым приёмам. Miitopia, новый проект от японской компании Nintendo, возводит эту идею в абсолют и старается покорить геймеров простой, но очень занятной идеей: «Любого жителя этого причудливого мира создаёшь ты сам».

Иван Шилов ИА REGNUM Miitopia

Стоит отметить, что Miitopia нельзя в полной мере назвать новинкой — оригинальная версия этой игры выходила на портативной консоли Nintendo 3DS ещё в 2016 году и осталась многими непонятой. И вот, спустя пять лет, японский гигант делает вторую попытку заинтересовать геймеров странным развлечением про крохотных улюлюкающих человечков в большом мультяшном мире. В версию для Nintendo Switch добавили различные графические улучшения, пару новых механик и огромное количество косметических опций для создания своего аватара. Однако сама суть при этом нисколько не поменялась, Miitopia — это всё ещё невероятно очаровательный и ужасно глупый проект не для всех.

В волшебном мире игры (совершенно типичном для жанра фэнтези) случается ужасное несчастье. Могущественный Тёмный Лорд крадёт лица местных жителей и «дарит» их своим ужасающим монстрам. Горожане в панике — самостоятельно дать отпор силам зла они не могут, а значит, должен появиться отважный герой, который возьмёт всю грязную и опасную работу на себя. Именно с этого начинается прохождение Miitopia и именно здесь начинает раскрываться суть игры.

Nintendo.ru Miitopia

Создать своего уникального персонажа можно из нескольких десятков (сотен после открытия дополнительного контента) разнообразных опций. При этом визуальный стиль Miitopia позволяет даже без достижения фотографического сходства получать очень узнаваемые лица и типажи. Хотите сделать главного героя своим двойником — пожалуйста. Хотите, чтобы мир спасал Леонардо Ди Каприо или Брюс Уиллис, — не вопрос. Или может вы предпочтёте сделать главным супергероем одного из своих ближайших родственников — такая возможность тоже будет.

В отличие от других ролевых игр в Miitopia подобным образом можно заполнить вообще весь игровой мир. Не нравится стандартная внешность бабушки-продавщицы яблок на рынке? Тогда замените её на свою соседку и наслаждайтесь уморительными диалогами с участием знакомых персонажей. Этот процесс невероятно затягивает и предоставляет простор для создания очень разных историй при абсолютно одинаковых вводных по основному сюжету. Особенно радует возможность создать уникальную внешность даже главному злодею — например, подставив ему лицо нелюбимого начальника или вечно недовольной вахтёрши из университета. А после гомерически хохотать от очередного появления на экране «Тёмного Лорда тёти Вали».

При желании можно вообще не заморачиваться с копанием в многочисленных надстройках редактора и взять готовых персонажей из огромной базы данных, составленной другими игроками. Там обязательно найдутся известные актёры, певцы, политики и всевозможные интернет-знаменитости. И тогда на ваших глазах будут разворачиваться совершенно безумные сцены — например, кулачный бой между Дональдом Трампом и Сергеем Шнуровым. Всё же ключевой компонент веселья в Miitopia — это ваша фантазия.

Nintendo.ru Miitopia

Однако интересная идея самостоятельного заполнения мира является лишь красивой ширмой для примитивной и бедной игровой механики, которая берёт основу от классических японских ролевых игр и убирает из них многие важные элементы. В сухом остатке Miitopia состоит из нескольких простых компонентов: «Линейно двигаемся по игровой карте — сражаемся с монстрами в пошаговых боях — отдыхаем в гостинице». Схватки при этом получились скучными, интересных поворотов сюжета не наблюдается до самых финальных титров, а система социальных связей между героями не раскрывается в полной мере.

Местные геймплейные элементы быстро надоедают, а на пути к сражению с главным злодеем вам предстоит раз за разом оказываться в одинаковых ситуациях без какой-либо надежды на новый интересный опыт. Единственная возможность как-то развлечь себя — налепить лицо кого-то из своих знакомых на очередного монстра и посмеяться с результата. Но даже этого недостаточно, чтобы удержать в игре на 30−40 часов — а именно столько времени потребуется на полное прохождение, судя по данным портала How Long to Beat.

Nintendo.ru Miitopia

Таким образом, Miitopia станет приятным развлечением для тех, кто хочет вдоволь посмеяться, но не имеет высоких требований к игровым составляющим проекта. Основная идея проста, понятна, и она действительно работает — а что ещё нужно, чтобы несколько вечеров хохотать в компании друзей, наблюдая за тем, как их аватары впутываются в различные неприятности?

А ещё Miitopia можно рекомендовать совсем юным геймерам в качестве красочного пособия по жанру jRPG, чтобы в обозримом будущем «пересесть» на более серьёзный проект.