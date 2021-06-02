Евросоюзу пора стать глобальной военной державой, а США перестать препятствовать оборонным амбициям блока, пишетДэвид Херсзенхорн в статье, вышедшей 2 июня в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Об этом говорится в новом отчете Центра американского прогресса Вашингтонского аналитического центра, тесно связанного с администрацией нынешнего президента США Джо Байдена. Отчет, полученный изданием перед его публикацией, призывает американского лидера поощрять ЕС к развитию военного потенциала. Кроме того, документ призывает к тому, чтобы Вашингтон отказался от десятилетий противодействия интеграции обороны в ЕС со стороны предыдущих лидеров США под предлогом предотвращения расточительного дублирования расходов на оборону с НАТО, что по-прежнему является догмой для большинства американских военачальников и даже для многих правительств ЕС.

В отчете, опубликованном всего за 10 дней до первого в качестве американского президента иностранного визита Байдена, в ходе которого он посетит саммиты Большой семерки и НАТО, содержится критика Вашингтона в связи с тем, что он насильно заставляет своих европейских союзников тратить больше на их вооруженные силы для достижения целевого показателя расходов НАТО в 2% ВВП, при этом не давая ЕС осуществлять инициативы, которые позволили бы сэкономить деньги и повысить боевую готовность. Вместо этого, говорится в документе, НАТО остается координировать «мешанину» вооруженных сил отдельных государств.

«Зависимость ЕС от США в плане своей безопасности означает, что Вашингтон обладает де-факто правом вето в отношении направления европейской обороны, — говорится в отчете, написанном Максом Бергманном, Джеймсом Ламондом и Сиеной Чикарелли. — С 1990-х годов Соединенные Штаты обычно использовали свое, по сути, право вето, чтобы блокировать оборонные амбиции Европейского союза».

«Это часто приводило к абсурдной ситуации, когда Вашингтон громко настаивал на том, чтобы ЕС делал больше в сфере обороны, но затем решительно возражал, когда европейский политический союз — Евросоюз — пытался ответить на этот призыв, — продолжили они. — Этот политический подход стал значительной стратегической ошибкой, которая ослабила в военном отношении НАТО, стала причиной напряженности трансатлантического альянса и способствовала относительному снижению глобального влияния ЕС».

(сс) Allied Joint Force Command Brunssum Военные учения НАТО

Выводы доклада наверняка вызовут ожесточенное противодействие со стороны некоторых политических лидеров, дипломатов НАТО и военных командиров, которые считают, что страны ЕС в корне лишены способности защищать себя, и что Брюссель, уже пытающийся разработать общую внешнюю политику, никогда не сможет действовать как сплоченная военная держава.

Противники военной интеграции ЕС давно предупреждали, что любое дублирование военного потенциала НАТО, особенно в области «командования и контроля», отнимет у альянса жизненно необходимые ресурсы и принесет пользу только противникам, в том числе России.

Тем не менее лидеры ЕС, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, давно поддерживают идею создания армии ЕС — по крайней мере, в качестве желанной цели для улучшения военной координации и сотрудничества в Брюсселе.

Kremlin.ru Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Не готов к бою

Критики и сторонники военной интеграции ЕС в целом согласны с тем, что национальные вооруженные силы ЕС не на высоте, особенно в Германии, самом богатом и политически самом влиятельном члене ЕС. С этим охотно соглашаются авторы нового отчета.

«Сегодня большая часть военной техники ЕС находится в ужасающем запущенном состоянии, — писали они. — Европейские силы не готовы сражаться с имеющейся у них техникой, а оборудование, которое у них есть, недостаточно хорошее».

Но авторы также настаивают на том, чтобы США признали свою часть вины.

«Это провал ЕС, — подчеркнули они. — Но Вашингтон сыграл решающую, хотя и недооцененную роль в ускорении этого провала».

Более того, авторы доклада указали на безжалостное стремление к увеличению расходов НАТО — активнее и агрессивнее всего в этой области выступал Дональд Трамп, — как на ключевой фактор такого неудачного исхода.

«На протяжении более двух десятилетий и республиканская, и демократическая администрации энергично оказывали давление на европейские столицы, чтобы те укрепили свои национальные вооруженные силы в поддержку НАТО», — отметили авторы. — Но такое внимание к объему расходов на национальную оборону, воплощенное в принятых на себя в 2014-м членами НАТО году обязательствах тратить на оборону 2% своего ВВП, просто не дало нужных плодов. Оборона ЕС сегодня по-прежнему недостаточно эффективна, несмотря на заметное увеличение расходов».

(сс) U.S. Army Учения НАТО

Отчет, вероятно, привлечет внимание отчасти потому, что Центр американского прогресса стал известен как тренировочная площадка для чиновников администрации Байдена, и теперь десятки выпускников аналитического центра занимают должности в Белом доме, Государственном департаменте, Пентагоне и других американских ведомствах.

Бывший президент и главный исполнительный директор аналитического центра Нира Танден недавно поступила на службу в Белом доме в качестве старшего советника Байдена. Благодаря этой должности она может стать даже более влиятельной фигурой, чем директор по бюджету — пост, на который ее хотели назначить изначально, но передумали, когда стала ясно, что она не сможет получить поддержку сенаторов.

Еще неизвестно, убедит ли доклад Байдена, открытого сторонника НАТО, по-новому посмотреть на ситуацию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал на том, что союзники добились значительного прогресса в достижении цели выделения 2% от своего ВВП на финансирование альянса, и это укрепило блок.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции 1 июня о жалобах, в том числе со стороны Франции, о том, что увеличение расходов НАТО истощает ресурсы оборонных программ ЕС, Столтенберг сказал, что НАТО — подходящее место для общих расходов на военные инициативы.

«НАТО является краеугольным камнем безопасности и обороны для всех союзников по НАТО, а совместные расходы — это умножение сил, это эффективный способ расходования средств, а также очень четкий сигнал нашему собственному населению и любым потенциальным противникам, — подчеркнул он. — И, конечно же, совместные траты — это способ инвестировать в связь между Европой и Северной Америкой».

Nato.int Глава Нато Йенс Столтенберг

Ошибка дублирования

Генерал в отставке Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе, отметил, что он по-прежнему уверен, что любое дублирование потенциала ЕС и НАТО будет серьезной ошибкой.

«Если эти страны, которые также входят в НАТО, захотят потратиться на свою оборону, я считаю, это хорошо, потому что все, что принесет пользу ЕС, принесет пользу и НАТО, — сказал Бридлав в интервью 1 июня. — Но есть серьезный нюанс, и это то, о чем мы говорим в течение долгого времени, от генерального секретаря до всех остальных: мы не должны инвестировать в дублирующие друг друга военные средства».

По словам Бридлава, операции НАТО в Боснии и Герцеговине и на Африканском Роге уже давно доказали, что альянс может эффективно действовать без того, чтобы ЕС дублировал существующие функции. Американский военный добавил, что у НАТО слишком много неотложных потребностей, включая необходимость закупать дополнительные вертолеты и самолеты, сенсоры, позволяющие обнаруживать баллистические ракеты и противодействовать им, и особенно повышать готовность войск, — это должно стать основной статьей новых расходов.

«Слишком многое необходимо для обеспечения обороноспособности и боеготовности, которые должны быть удовлетворены в первую очередь, — указал Бридлав. — Нам не нужно вкладывать деньги в дублирующие возможности».

(сс) U.S. Army Филип Бридлав

Хотя в отчете содержится призыв к США отказаться от своей мантры о дублировании, он также призывает ЕС избегать дублирования и утверждает, что Брюссель должен наметить собственный лучший путь к превращению в военную державу, включая потенциально создание собственных вооруженных сил, что, по мнению авторов доклада, может занять десятилетия.

«ЕС должен будет определить структуру, которая ему больше всего подходит, — говорится в докладе. — Но США должны четко заявить о своей поддержке ЕС, чтобы сосредоточиться на разработке и приобретении новых военных возможностей, которые могут позволить ЕС действовать без участия военных США. ЕС следует не просто дублировать возможности, которые уже существуют в НАТО, но создать собственный потенциал, который бы дополнял имеющийся у США, давая Евросоюзу возможность выступать в качестве равноправного партнера в альянсе».

Бергманн, ведущий автор отчета, сказал в интервью, что политики и командиры США должны быть открыты для принятия нового подхода.

«Нам нужно перестать думать, что ЕС будет для нас проблемой, — отметил Бергманн. — Существует что-то вроде коленного негатива по поводу потенциального участия ЕС, вместо того чтобы рассматривать его в потенциально позитивном ключе».

David B. Gleason Пентагон

Он обратил внимание на то, что нынешний подход поощряет ненужное дублирование среди стран ЕС.

«Расточительство и дублирование есть в нынешней системе, где у каждого должны быть собственные вооруженные силы полного спектра. Вероятно, это не лучшее использование вооруженных сил для ЕС или НАТО, — отметил он. — Слишком часто противодействие защите ЕС носит чисто теоретический характер и не основывается на практических аспектах реального участия ЕС в обороне.

«Было бы одно дело, если бы вы могли доказать, что НАТО в его нынешней структуре полностью работает и о европейской обороне позаботятся, но это не так, — добавил Бергманн. — Просто подталкивать и кричать на государства-члены с просьбой тратить больше на оборону… это не рецепт сильной Европы или успешного трансатлантического альянса».