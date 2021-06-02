Байдена призвали позволить ЕС стать военной силой — Politico
Евросоюзу пора стать глобальной военной державой, а США перестать препятствовать оборонным амбициям блока, пишетДэвид Херсзенхорн в статье, вышедшей 2 июня в европейской версии издания Politico.
Об этом говорится в новом отчете Центра американского прогресса Вашингтонского аналитического центра, тесно связанного с администрацией нынешнего президента США Джо Байдена. Отчет, полученный изданием перед его публикацией, призывает американского лидера поощрять ЕС к развитию военного потенциала. Кроме того, документ призывает к тому, чтобы Вашингтон отказался от десятилетий противодействия интеграции обороны в ЕС со стороны предыдущих лидеров США под предлогом предотвращения расточительного дублирования расходов на оборону с НАТО, что по-прежнему является догмой для большинства американских военачальников и даже для многих правительств ЕС.
В отчете, опубликованном всего за 10 дней до первого в качестве американского президента иностранного визита Байдена, в ходе которого он посетит саммиты Большой семерки и НАТО, содержится критика Вашингтона в связи с тем, что он насильно заставляет своих европейских союзников тратить больше на их вооруженные силы для достижения целевого показателя расходов НАТО в 2% ВВП, при этом не давая ЕС осуществлять инициативы, которые позволили бы сэкономить деньги и повысить боевую готовность. Вместо этого, говорится в документе, НАТО остается координировать «мешанину» вооруженных сил отдельных государств.
Выводы доклада наверняка вызовут ожесточенное противодействие со стороны некоторых политических лидеров, дипломатов НАТО и военных командиров, которые считают, что страны ЕС в корне лишены способности защищать себя, и что Брюссель, уже пытающийся разработать общую внешнюю политику, никогда не сможет действовать как сплоченная военная держава.
Противники военной интеграции ЕС давно предупреждали, что любое дублирование военного потенциала НАТО, особенно в области «командования и контроля», отнимет у альянса жизненно необходимые ресурсы и принесет пользу только противникам, в том числе России.
Тем не менее лидеры ЕС, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, давно поддерживают идею создания армии ЕС — по крайней мере, в качестве желанной цели для улучшения военной координации и сотрудничества в Брюсселе.
Не готов к бою
Критики и сторонники военной интеграции ЕС в целом согласны с тем, что национальные вооруженные силы ЕС не на высоте, особенно в Германии, самом богатом и политически самом влиятельном члене ЕС. С этим охотно соглашаются авторы нового отчета.
Но авторы также настаивают на том, чтобы США признали свою часть вины.
Более того, авторы доклада указали на безжалостное стремление к увеличению расходов НАТО — активнее и агрессивнее всего в этой области выступал Дональд Трамп, — как на ключевой фактор такого неудачного исхода.
Отчет, вероятно, привлечет внимание отчасти потому, что Центр американского прогресса стал известен как тренировочная площадка для чиновников администрации Байдена, и теперь десятки выпускников аналитического центра занимают должности в Белом доме, Государственном департаменте, Пентагоне и других американских ведомствах.
Бывший президент и главный исполнительный директор аналитического центра Нира Танден недавно поступила на службу в Белом доме в качестве старшего советника Байдена. Благодаря этой должности она может стать даже более влиятельной фигурой, чем директор по бюджету — пост, на который ее хотели назначить изначально, но передумали, когда стала ясно, что она не сможет получить поддержку сенаторов.
Еще неизвестно, убедит ли доклад Байдена, открытого сторонника НАТО, по-новому посмотреть на ситуацию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал на том, что союзники добились значительного прогресса в достижении цели выделения 2% от своего ВВП на финансирование альянса, и это укрепило блок.
Отвечая на вопрос на пресс-конференции 1 июня о жалобах, в том числе со стороны Франции, о том, что увеличение расходов НАТО истощает ресурсы оборонных программ ЕС, Столтенберг сказал, что НАТО — подходящее место для общих расходов на военные инициативы.
Ошибка дублирования
Генерал в отставке Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе, отметил, что он по-прежнему уверен, что любое дублирование потенциала ЕС и НАТО будет серьезной ошибкой.
По словам Бридлава, операции НАТО в Боснии и Герцеговине и на Африканском Роге уже давно доказали, что альянс может эффективно действовать без того, чтобы ЕС дублировал существующие функции. Американский военный добавил, что у НАТО слишком много неотложных потребностей, включая необходимость закупать дополнительные вертолеты и самолеты, сенсоры, позволяющие обнаруживать баллистические ракеты и противодействовать им, и особенно повышать готовность войск, — это должно стать основной статьей новых расходов.
Хотя в отчете содержится призыв к США отказаться от своей мантры о дублировании, он также призывает ЕС избегать дублирования и утверждает, что Брюссель должен наметить собственный лучший путь к превращению в военную державу, включая потенциально создание собственных вооруженных сил, что, по мнению авторов доклада, может занять десятилетия.
Бергманн, ведущий автор отчета, сказал в интервью, что политики и командиры США должны быть открыты для принятия нового подхода.
Он обратил внимание на то, что нынешний подход поощряет ненужное дублирование среди стран ЕС.