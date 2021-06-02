1 июня Верховная рада Украины поддержала проект постановления о чествовании памяти детей, погибших в результате военных действий, развязанных Украиной против жителей республик Донбасса в 2014 году. При этом Украина трактует развязанную ею войну как «вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины». Об этом сообщает «Украинская правда». Постановление поддержали 308 народных депутатов из всех фракций и политических групп, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина». В социальной сети Facebook новость обсудили зрители канала «Первый независимый». Многие возмутились цинизму украинской власти, по вине которой в Донбассе гибли мирные жители, в частности дети и старики.

«Сначала убьём, а потом почтим память», — написал В. В. Кобелюха-Барский.

«Невероятное лицемерие, сами убили, сами оплакивают, а тем временем виновные в этом не только не понесли наказание, но и дальше продолжают систематически обстреливать мирное население. Скоты и уроды», — отреагировал Тони С.

«Так они погибли по вине бандерни, а особо циничные 4-го постить будут картинки издевательские», — написала Ирина.

«Власть, паразитирующая на жизнях простого народа, очень живучая. И как бы вы их ни проклинали, как бы вы их ни клеймили и ни обсуждали, но они живут своей паразитирующей жизнью на планете очень долго в отличие от простого народа…» — отметил Bob B.

Rada.gov.ua Депутаты Верховной рады Украины

«Это им родители детей, похороненных на Аллее Ангелов в Донецке, рассказали, что их дети погибли от российской агрессии? Или депутатам из Киева виднее?» — спросила Вера М.

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«А в каком населённом пункте, подконтрольном Украине, погибли дети??? Я что-то не слышал», — добавил Михаил М.

«И кто-нибудь из депутатов и их семей пострадал?..» — спросил Юрий Д.

«Украинской агрессии, если точнее быть», — добавил Руслан К.

«Лживые циники! Все, кто голосовал за эту инициативу. А у убийц детей Луганска и Донецка есть конкретные имена и фамилии. Аваковы, турчиновы, яценюки. И все, кто выполнял преступные приказы этих господ, понесут заслуженное наказание. Бог не фраер, придет время», — пишет Александр М.

«А рассказать правду, кто начал обстреливать первый, не хотят? Тогда ещё правду рассказывал телевизор. Стреляла не Россия, и дети первые погибли от рук украинских агрессоров, усмиряющих несогласных с майданом…» — написала Ирина А.

«Опять свои «заслуги» приписали России? А поконкретней, сколько детей в Украине и сколько в республиках?» — спросил Влад Г.

ИА Красная Весна Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка. ДНР

Отметим, на Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, ставший итогом массовых беспорядков, поддержанных Соединенными Штатами Америки с молчаливого согласия Запада. В результате переворота в марте 2014 года Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Российской Федерацией. В апреле 2014 года о своей самостоятельности провозгласили Донецкая и Луганская Народные Республики, которые не поддержали государственный переворот. Против республик Донбасса в апреле 2014 года Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, которая является полномасштабной войной, унесшей жизни тысяч жителей республик Донбасса.