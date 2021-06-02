31 мая представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжу Лэйюй заявил в интервью, что политика страны в области рождаемости адаптировалась к изменениям в социальном развитии страны. Поэтому власти разрешили иметь троих детей семьям.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайские пионеры

Он предложил продлить декретный отпуск по беременности и родам до 3 лет, чтобы у женщин было достаточно времени ухаживать за своими детьми после родов, пока дети не попадут в детский сад. В течение этих трех лет женщины будут получать базовую заработную плату. Эту часть затрат предприятия не могут нести на себе, поэтому ее будет оплачивать государство.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оценили данные предложения и разворот китайской политики в сторону либерализации семейной политики под соответствующей публикацией в паблике Jinwei.

«Значит, компании больше не будут брать на работу женщин. Предложенные идеи хорошие, но…» — заявил «Я просто хочу сменить имя».

Данный комментарий нашел множество одобрительных отзывов. Очень многие китайцы уверены, что так и будет, работодатели не захотят брать на работу молодых женщин, что только усугубит ситуацию.

«Родив троих детей, женщины практически потеряют связь с обществом, а их профессиональные знания также устареют! Карьерное планирование кончится, общество устраняет его! Какая польза тогда будет даже от самой лучшей субсидии??? Таким образом карьерный путь женщин будет становиться всё труднее и труднее!!!» — считает «Левый фонарь».

«Совместное использование отпуска по беременности и родам для мужчин и женщин является разумным выходом. Это касается офисной работы, а не чисто физического труда, если что. И мужчины, и женщины могут выполнять эту работу одинаково хорошо. Риски, связанные с рождением ребенка, должны быть разделены поровну, а социальные ресурсы распределятся, таким образом, оптимально. Одна польза и никакого вреда», — предложил «Фарш с зелеными овощами».

Очень многие комментаторы посчитали такую политику фактически «посадкой» женщины дома и превращением ее в домохозяйку. Поэтому многие выберут путь вообще не рожать детей.

«Теперь женщины полностью превращены в «машину плодородия», один ребенок на три года, трое детей на девять лет… Женщинам не имеет смысла работать и получать образование», — заметила Юн Юн.

«Могут ли депутаты Всекитайского собрания народных представителей договориться о снижении цен на жилье? Лучше бы вы цены держали на низком уровне. Если даже родят женщины по три ребенка, то, если они не получат дом, где им жить?» — возмутилась Лянь Чэнсю.

«Чем дальше, тем меньше желания иметь детей. Если основная проблема не решена, рождаемость не может повыситься», — согласился Фэн Е.

«Как он попал во Всекитайское собрание народных представителей? Это безмозглое предложение!!!» — негодует Grape Peach Peach.

«Почему депутаты не предлагают в первую очередь вручить пособия семьям с двумя детьми? Очень многие люди не имеют второго ребенка, а власти рассчитывают только на рождение третьего ребенка от женщины, которая уже родила второго ребенка. Как можно увеличить численность населения?» — заметил ZM_Rufeng.

Китайцы недоверчиво отнеслись к новой инициативе по увеличению рождаемости. Хотя проблема старения населения и замедления темпов рождаемости в Китае встала особенно остро после публикации результатов переписи населения, которая была проведена в 2020 году.