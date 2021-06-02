



Тамби Владимир Александрович. Книга «Автомобиль» 3. 1930

Старт серийного производства машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 1 июня в социальной сети Facebook.

«Хорошая машина. В добрый путь. Соседей-злопыхателей просьба не беспокоиться», — пишет Анатолий К.

Многие пользователи уверены, что производство подобных машин в России является позитивным фактором, который позволит богатым людям в стране пользоваться отечественными элементами роскоши.

spencer cooper Автомобильная промышленность

«Это новость хорошая, потому что наши чиновники, судя по всему, будут пересажены на отечественные «роллс-ройсы» в обязательном порядке. Таким образом, им придётся ездить на российской машине и страдать, ощущая все огрехи, которые обязательно допустят местные сборщики», — предположил Евгений Ч.

Некоторые комментаторы уверены, что для простых людей производство таких автомобилей будет полезно лишь в качестве появления новых рабочих мест, в то время как сами они за руль такой машины никогда не сядут.

«Всё просто будет: сменят служебные машины на этот Аурус в обязательном порядке. Как будто когда-то было иначе. И, скорее всего, на бюджетные деньги. Нам, простым людям, это интересно только как фактор возникновения новых рабочих мест. Мало кому посчастливится на таких покататься», — считает Диана М.

Часть людей отметила, что цена за такой автомобиль астрономическая. Люди уверены, что личное средство передвижения не должно стоить таких огромных денег.

«Цена начинается от 18 млн рублей, удлиненная версия дороже удлинённого Rolls-Royce в два раза! Это же просто нелепо!» — поделился своим мнением Alexey G.

Ряд комментаторов считает, что автомобили Aurus встретятся с серьёзной конкуренцией на внешнем рынке, что не позволит иметь широкую популярность за рубежом.

«Они ещё собираются продавать эти машины за рубежом. А вот давайте проверим, кто будет покупать беспородные автомобили по такой цене, когда есть всем известные альтернативы из Германии», — написал Владислав Б.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM AURUS. Седан Senat

Нашлись и те, кто уверен, что такие машины в России не нужны, ведь никакой пользы для государства они приносить не смогут. Более того, производство подобной роскоши на колёсах выглядит кощунственно в условиях тяжёлого экономического положения в Российской Федерации.

«Разве автомобилей премиум-класса необходимо так много производить? И разве это товар, который хоть как-то улучшает уровень жизни всей страны? Сомневаюсь. Я, конечно, в этом плане за наше государство рад, но не настолько», — отметил Андрей С.

Напомним, 31 мая Владимир Путин дал старт серийному производству машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге.