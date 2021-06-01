Заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 1 июня в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Я бы вообще не слушал этого клоуна. Ему надо в КВН снова, какая ему мировая политика. Что он там может увидеть?» — задаётся вопросом Егор И.

Многие пользователи назвали заявление Зеленского крайне непрофессиональным. Люди убеждены, что политик такого уровня должен предотвращать угрозы для своей страны, а не жаловаться на соседей.

«Этому Зеленскому с его соратниками нужно поменять соседей. А лучше на Марс отправиться, там никто не мешает. Жаль украинский народ, который тем не менее справедливо заслужил такого правителя-клоуна», — поделился своим мнением Роман Ч.

Некоторые комментаторы считают, что Украина оказалась в полном одиночестве и вскоре, судя по всему, Зеленскому придётся ответить за то, куда он привёл свой народ.

kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 28 мая 2021 года

«Гонит не по-детски! Конкретно на измене сидит, боится, что за задницу возьмут в любой момент. А возьмут очень скоро, он это знает прекрасно. Поэтому несёт всякую ахинею, что ни в одни ворота не пропихнешь! Готовься г-н Зеленский, хотя ты, наверняка, уже готов на бегство с Украины в США или Канаду», — обращается Василий К.

Часть людей убеждены, что Лукашенко был готов в губы целоваться с Зеленским, но президент Украины своей недальновидной политикой, по сути, уничтожил какую-либо возможность иметь дружеские отношения с Белоруссией.

«Столько, сколько Лукашенко поддерживал Украину всеми способами, наверное, никто никогда не поддерживал из постсоветского пространства. И Крым не признали, бензин поставляли, соляру для танков гнали из Белоруссии, лечили в своих клиниках тяжелобольных украинцев. Да всего и не перечислить. С Порошенко при встрече обнимался, Зеленского принял как родного сына. И вот, пожалуйста! Украина первая его и предала. Ну что, думаете, это никто не видит? Думаете, Запад на это внимания не обращает? Все это видят. Конечно, США это выгодно, они там понимают, что одним щелчком снесут Украину, если что. Но вот каково Европе смотреть на предателей?» — пишет Галина К.

Ряд пользователей напомнил, что Белоруссия так или иначе постоянно тянулась в сторону России, а предательство Украины заставило Лукашенко броситься в объятия Москвы.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

«Он, наверное, забыл или не знает, что Россия и Белоруссия ещё до него были союзными государствами. Кстати, и Украину приглашали в большую семью», — напомнил Mansur S.

Большинство комментаторов почувствовало в заявлении украинского президента признаки страха перед грядущим незавидным будущим его страны.

«О чём с ним говорить, если он кроме угроз ничего вокруг себя не видит? Страх обуял! Ну, ему, действительно, есть чего бояться. Придётся ведь когда-нибудь за всё ответить», — считает Лев Л.

Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева.