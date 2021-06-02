Заявление министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека, в котором он призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«А что конкретно делают чехи, чтобы сгладить ситуацию в отношениях с Россией? Только призывы исключить её из списка недружественных стран, не отвечать на чешские санкции и быть согласными со всеми фантастическими обвинениями. Может чехам пора признаться в том, что совершили ошибку? И как минимум извиниться», — написал Елена А.

Многие пользователи оказались в негодовании от просьбы чешской стороны. Люди уверены, что после всех хамских выходок этого государства стоило бы начать разговор по крайне мере с публичных извинений.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«В их просьбе нет никакой логики! Предать и просить затем — это так глупо! Если ввязались в политику, тогда научитесь нести ответственность за свои слова», — пишет Tatiyana Y.

Некоторые комментаторы отметили, что Чехия сама виновата в сложившейся ситуации и ей просто не надо было самой уничтожать отношения с Российской Федерацией.

«Да, наглость Чехии не знает границ. Когда стали творить свои русофобские дела, о последствиях, видно, не думали. Надеялись, что Россия и это проглотит. У нас есть пословица: «Не плюй в колодец, напиться придётся», — отметила Валентина Ц.

Часть граждан призвала чешскую сторону всё-таки провести своё тщательное расследование и установить, кто же всё-таки на самом деле взорвал военные склады.

«Для начала ждём извинений от МИД Чехии и премьер-министра этой страны Андрея Бабиша. Пускай сначала проведут честное расследование о причастности к взрывам неуловимых Б и П. Только потом пусть призывают», — считает Вячеслав С.

Ряд пользователей обратился к гражданам России, чтобы не сердились на поведение Чехии. Люди убеждены, что простой чешский народ вообще не поддерживает эту лживую политическую вакханалию.

Иван Айвазовский. Предательство Иуды. 1834

«Соотечественники! Не ругайте чехов! Среди них немало достойных людей! Просто к власти в Европе, и в Чехии в частности, пришли ушлëпки. К Земану это не относится, он достойный политик, но власть его в стране очень условна», — указал Сергей Г.

Нашлись и те, кто считает, что пора плюнуть на подобные Чехии западные страны. Люди уверены, что без них нам будет только спокойнее.

«Запад очень циничен. Вот сейчас скандал с прослушкой, ведь не только никаких санкций от потерпевших, но даже никого не выслали. Короче, пусть сами своё дерьмо расчищают. Нам уже нет дела до них», — написал Аркадий Ш.

Напомним, 31 мая министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек на сайте чешского МИД призвал Россию исключить республику из списка недружественных стран.