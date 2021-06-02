Материал Associated Press, согласно которому в Берлине из-за «возможной угрозы» экстренно сел самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

«Не слышно голос кукарекающих государств наперебой о санкциях против Германии. Наверное, это опять «другое», — написал Акая С.

Многие пользователи оказались удивлены тем, что западное сообщество никак не отреагировало на данный инцидент, хотя ещё совсем недавно осуждало Белоруссию за то, что та якобы использовала такой же способ, чтобы заставить посадить на своей территории самолёт с оппозиционером.

«Запретить использовать воздушное пространство Германии, флаг Германии снять с флагштока на чемпионате мира, германских послов выслать в течение 24 часов. А что вы думали, надо платить всем, а не только Белоруссии. Жду воя «цивилизованной» общественности», — пишет Леонид Р.

Пабло Пикассо. Петухи. 1905

Некоторые комментаторы предположили, что политический характер подобных ложных минирований самолётов является результатом «грязной» конкуренции. Люди считают, что другие авиакомпании пытаются загубить Ryanair.

«Опа! Похоже, что кому-то интересно погубить эту несчастную авиакомпанию. Они под атакой конкурентов?» — задаётся вопросом Olga K.

Другие оказались уверены, что случившееся является спланированной акцией белорусской стороны, чтобы отвадить от себя подозрения западных стран.

«Результаты переговоров с Путиным не заставили себя ждать. Лукашенковские прихвостни расстарались. Они и не на такое способны. У них огромный опыт в таких делах», — поделилась своим мнением Ирина С.

Часть граждан убеждена, что Германия должна пройти тот же самый процесс осуждения, который прошла и Белоруссия.

(сс) Michael Oldfield Самолет Ryanair

«Да! Как отреагировал Запад на события в Белоруссии, такая же реакция должна быть и по отношению Германии. Но надо дождаться расследования комиссии и только потом реагировать», — отметила Тамара М.

Ряд комментаторов уверен, что подобные «ложные» минирования будут происходить всё чаще, а различные оппозиционеры, живущие не на родине, будут тщательно отбирать авиарейсы, чтобы случайно не сесть в ненавистном им государстве.

«Перепутали что ли? Посадка нужна была в Минске, а не в Берлине. А где мадам Тихановская? Следующим рейсом отправляйте её с посадкой в Минский КГБ. А то сейчас дадут ей $3 млрд, потом днём с огнём не найдете!» — пишет Василий К.

Напомним, 31 мая агентство Associated Press опубликовало материал со ссылкой на заявление авиакомпании Ryanair, согласно которому в Берлине из-за «возможной угрозы» экстренно сел самолёт данной фирмы, следовавший из Дублина в Краков.