Заявление бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова о том, что президент Украины Владимир Зеленский намеревается развязать большую войну в Донбассе, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Настоящий украинский

»Этот старый дед из России восьмой год не вылезает, а всё планы какие-то раскрывает» — отметил пользователи под псевдонимом «Бьюти Токорь».

Многие пользователи оказались возмущены тем, что бывшие украинские политики, деятельность которых, по сути, не предотвратила кровавый майдан, имеют право высказываться о событиях на Украине и в Донбассе.

«Смылись, козлы, в Россию, но теперь отряхнулись, перья поправили! А ничего, что всё случившееся на Украине — это прямое продолжение их правления?! А вы, ребята, не стесняйтесь, ещё Януковича выведите из тени. Давайте узнаем, что он об этом думает. Это ведь так ценно для Донбасса!» — возмущается Владимир К.

Некоторые комментаторы считают, что нацистская власть на Украине делает всё, чтобы страна утонула в красном зареве гражданской войны. Поэтому не стоит удивляться тому, что следующим шагом будет развязывание полномасштабной войны с Россией.

«Марш СС «Галичина» в Киеве показал, кто на Украине контролирует власть. С такой властью не только Крым отделится, но и в скором времени Харьков, Одесса, Донбасс не захотят быть в составе бандеровского недогосударства», — считает Геннадий Г.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Часть пользователей считают, что сценарий обострения ситуации в Донбассе был разработан Украиной заранее. Его целью, считают люди, было выставление России в невыгодном свете перед западными странами.

«Не удивлюсь. Очень подозрительны были все телодвижения Украины в это время. Да и потом истерика по поводу военных учений России у границы. Вполне возможно, что был разработан такой сценарий», — написал Агроном Б.

Ряд граждан оказались убеждены, что никто в Киеве не был готов броситься на Россию и начать самоубийственную войну. Граждане уверены, что всё это оказалось спектаклем для жителей Европы и США.

«Да и сомнительно, честно говоря, что на Украине всерьёз планировали атаковать. Сливов различных видео и фото в соцсетях с перемещением техники и бойцов на линию разграничения было столько, что прослеживается намеренная пиар-акция и провокация, целью которой было сделать так, чтобы Россия провела учения на границе, а Запад обвинил её в эскалации конфликта», — предполагает Максим А.

Нашлись и те, кто убеждён, что Зеленский никогда не отдаст приказ об атаке, если на то не будет дано согласие его хозяев из-за океана.

«Без разрешения ЕСовцев и НАТО Зеленский ни вздохнуть, ни выдохнуть не может. Так что ждём решения украинских хозяев», — пишет Иван Д.

U.S. Army Europe ВСУ

Напомним, 1 июня бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» о намерении президента Украины Владимира Зеленского развязать большую войну в Донбассе.