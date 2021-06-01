Решение председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, члена Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергея Рыбальченко направить письмо на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с предложением ввести в стране отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 1 июня в социальной сети «ВКонтакте».

"Давно надо было это принять. Много кукушек развелось, которые бросают своих детей на отцов», — пишет Николай П.

Многие пользователи отнеслись одобрительно к подобной инициативе. Люди считают, что такие меры позволят семьям быть крепче, а мужчинам чувствовать себя более защищёнными, будучи оставшимися ответственными за детей в одиночку.

«Правильно! Если семья полная и дети все на отца записаны, то почему бы не дать за это ему денег? Может быть, тогда меньше будут разводиться и разрушать ячейки общества», — предполагает Olga F.

Некоторые комментаторы убеждены, что государственная машина будет саботировать подобную социальную помощь, выискивая всевозможные лазейки. Граждане считают, что лучшей помощью для отца может стать только доступная, высокооплачиваемая и надёжная работа.

«В стране не могут построить предприятия, платить достойную зарплату работающему человеку, назначая подачки людям, у которых доход ниже прожиточного минимума. Не дай бог у этих людей доход на 1 рубль больше, то вам «фиг». А таких, как правило, большинство. Потому как мизерные зарплаты, работающий человек не должен быть бедным!» — возмущается Светлана А.

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома (фрагмент). 1955

Часть граждане отметили, что хотели бы видеть перед рождением детей возможность получить жильё и, в случае необходимости, весь спектр медицинской помощи и образования бесплатно.

«Мамкапитал, папкапитал… ерунда всё это. Гарантированное предоставление нормального жилья, бесплатная медицина и образование — вот, пожалуй, три кита, которые нужны для нормальной семьи с детьми», — считает Наталья Х.

Отдельные пользователи заявили, что в сложившихся условиях пенять отцу остаётся только на себя. Никто не ему не поможет содержать и воспитывать собственных детей.

«Я много лет «папамама» для троих своих детей и смело могу сказать, что отцовский капитал — это и есть сами дети. Мизерные подачки от олигархической власти — это подачки, а не решение проблем жизни наших детей! Нужно менять устройство общества, чтобы у детей была нормальная страна. В этом и заключается суть и смысл отца», — поделился своим мнением Сергей М.

Нашлись и те, кто призвал граждан по максимуму вкладывать в своих детей, ведь только они смогут по-настоящему помочь в трудную минуту в будущем.

«Для любого пола родителей капитал — это и есть дети. Лучше вкладывать в детей, чем в Пенсионный фонд. Толку будет больше. И если понадобится помощь, её не придется ждать до 60−65 лет», — отметил Александр Н.

Кузьма Петров-Водкин. Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября). 1927

Напомним, 1 июня РИА Новости опубликовало письмо на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой от председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, члена Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергея Рыбальченко, который предложил ввести в стране отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей.