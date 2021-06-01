Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к различным «военным угрозам» со стороны Российской Федерации. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«Мы очень обеспокоены этим, и сейчас существует блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями… Один из вариантов выхода на Крым, и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны… Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей», — заявил Зеленский, добавив, что Украина готовится ко всем вариантам военной угрозы со стороны России.

Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «Первый независимый» и «112 Украина». Многие комментирующие новость призвали Зеленского перестать пугать войной с Россией украинских граждан. Иные также отметили, что Зеленский по антироссийской риторике ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко.

«Порошенко 2. Когда в стране не знают, что делать и как выживать, нас всегда пугают войной. Помните, люди всегда после войны и разрухи говорили: «Лишь бы не было войны». Но тогда это было понятно, а теперь, чтобы отвлечь людей от тарифов и развала экономики, опять пугают войной. Кому мы нужны такие нищие и бесправные?» — спросила Людмила К.

Gov.ua Порошенко и Зеленский на дебатах

«Господи, как же им хочется, чтобы Россия наконец-то напала…» — добавила Марина В.

«Хватит пугать. На нас никто не думает нападать. Давайте что-то делать с экономикой», — отреагировала Тамара Ш.

«В переводе на человеческий, понятный это звучит так: «Россия, ну скорее напади, а то я не знаю что с этим всем делать…» — отметил Владимир Г.

«Так нападет или нет? Семь лет патриоты из схрона спрашивают», — иронизирует Алексей С.

«Я так понимаю, Владимир Александрович и все министры, депутаты призывного возраста пойдут в военкомат. А что, мужики здоровые, сил хватает. Пару батальонов наберётся. Как раз хватит прикрыть белорусский участок границы», — пишет Татьяна Викторовна.

«А когда же будем останавливать АТО (или войну)? Или уже не будем? А как красиво обещал!» — добавила Татьяна С.

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«А где будет он в тот момент и дружки его из квартала (студия «95 квартал». — М. Р.)?» — спросил D Alex I.

«Лучше бы готовились к дефолту. При таком упадке экономики он не за горами», — отметила Tamara P.

«Чем дальше, тем больше уверенность, что это чудо в перьях — проект США. Нас готовили к этому сериалом (имеется в виду сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл главную роль — президента Украины. — М. Р.). Очень хорошие политтехнологи работали», — пишет Люся Т.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько

«Совет России: никогда не препятствуйте разделу Польши, аншлюсу Прибалтики, никогда не спасайте Болгарию и Грузию и никогда не давайте в долг Украине!!! И вы НИКОГДА не будете разочарованы «братскими» народами!!!» — добавила Маргарита П.

«И как он готовится? Болтун и все. Если оттуда двинут, ничто не спасёт. Пора заканчивать этот трёп. Ключи от мира не в Москве, а в Украине. Со всех сторон подсказывали, но натворили сами», — подытожил Александр Б.

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Напомним, также украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Союзное государство России и Белоруссии опасно для Украины.

Отметим, украинская пропаганда утверждает, что украинская армия семь лет, воюя в Донбассе с местными жителями, якобы воюет с российской армией. Никаких доказательств своим утверждениям официальный Киев не предоставил. Вместе с тем украинская сторона неоднократно утверждала, что Россия якобы собирается напасть на Украину, а украинская армия «готова дать отпор».