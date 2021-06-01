Колумнист информационного агентства Aljazeera считает, что «после 18 месяцев неустанных сражений с общим врагом мы нуждаемся в Олимпийских играх как никогда раньше». Об этом он написал в своей новой статье, которая вызвала бурное обсуждение среди пользователей Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Далеко не все согласились с такой точкой зрения и указали, что в этом году без Олимпиады можно обойтись. Многие поинтересовались, стоят ли медали в Токио смертельного риска. Также пользователи отметили, что организаторами соревнований движет корысть и они ставят деньги прежде человеческих жизней.

«В христианской священной книге сказано: одна спасенная жизнь — главный источник радости на небесах (см. притчу о «блудном сыне»). Поэтому, если Олимпиада может привести к смерти хотя бы одного человека, она НЕ СТОИТ этого», — пишет @enochopondo.

«Сами японцы, включая HCWs, не хотят этого, и это большой риск до достижения общего иммунитета, поэтому, пожалуйста, отложите свои личные планы до тех пор, пока мы не сможем полностью вакцинировать по крайней мере 70% людей в мире! Почему бы не использовать эти $$$ в глобальных усилиях по вакцинации, особенно в бедных странах?!» — спрашивает Farouck Mohamed.

Вакцина. Япония

«Япония не готова к Олимпийским играм. Число больных/смертей стремительно растет, некоторые скончались у себя дома в ожидании медицинской помощи», — пишет @okdpvg.

«Ценю ваш оптимизм. Но в свете нынешних обстоятельств, связанных с глобальной пандемией, будет ли общественность и остальной мир в обычном праздничном олимпийском «духе игр»… Только время покажет», — отвечает Jimmy Tang.

«Японцам очень нужны $$$, после больших инвестиций!!! 200+ стран плюс атлеты!!! Привлеките организаторов к ответственности!!!» — пишет JailThemAllNow.

«Нам бы хотелось игр. Не путай желание с необходимостью. Я не думаю, что это то, что сейчас необходимо японцам», — указывает Laura.

«Ерунда. Мы никогда прежде не нуждались в Олимпиаде меньше», — высказался Kevf d'Argent.

«В Японии в последнее время выросла коррупция. К концу мая 2021 года только 5% или 6% населения будут полностью вакцинированы», — рассказывает @ganzenblog.

«Хмммм, COVID-19 мутирует и распространяется. Америка, Бразилия и Индия сильно пострадали, преуменьшив значение вируса. Выберите жизни людей, а не $$$$$$$$», — выразил свое мнение @ESabster1.

MIKI Yoshihito Tokyo 2020

Напомним, ранее организаторы Олимпийских игр в Токио приготовили документ, в котором спортсменов призывают осознать, что они будут участвовать в соревнованиях на свой страх и риск, ибо «могут столкнуться с риском для здоровья или смертью, вызванными коронавирусной инфекцией и жарой в Японии». Каждый участник Олимпиады должен подписать документ, в котором подтверждает, что был с ним ознакомлен и согласен принимать участие в Играх «под свою ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, во время онлайн-конференции, на которой присутствовали олимпийские официальные лица и спортсмены, Лана Хаддад, главный исполнительный директор МОК, заявила, что форма заявки на участие в Играх в Токио была «обновлена с учетом соображений, связанных с COVID-19». Она сообщила, что комитет планирует обязать всех спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, подписать документ, который возложит на них все риски, связанные с возможностью заболеть коронавирусной инфекцией.