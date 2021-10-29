Москва, 29 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Туристы снова смогут совершать железнодорожные поездки между Россией и Финляндией к концу года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 29 октября на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Кремле.

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

Путин отметил, что пандемия коронавируса нанесла сфере туризма большой урон. Однако воздушное сообщение РФ и Финляндия уже возобновили.

«Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что урон для экономических связей РФ и Финляндии, причинённый пандемией, может быть преодолён уже в этом году.

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