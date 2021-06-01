Спецслужбы Дании в 2012—2014 годах помогали Агентству нацбезопасности США следить за некоторыми политиками европейских стран. Согласно источникам газеты Süddeutsche Zeitung, Дания помогала следить в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, действующим на тот момент главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (сейчас — президент ФРГ) и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данную новость и осудили США за лицемерие, а Германию и Францию за трусость отреагировать.

«Как забавно, США шпионят за ними, но кроме заявлений в прессе, им предложить нечего, а закупка более дешевого газа из России преподносится как национальная катастрофа!!! Земля твердая. Знай, кто твой враг, это не Россия», — указал пользователь под ником shadrack musau.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

«Для ЦРУ шпионить — это нормально. Но не для русских или китайцев. Сказки, которые мы сами себе рассказываем. Что это за штука, которая называется свободным миром!» — пишет joe puthucheary.

«Эдвард Сноуден сказал, что Байден уже подготовил ответы, которые им нужны», — указывает Martin Tenie.

«Но, конечно, никаких санкций. Некоторые страны могут делать то, что хотят», — возмутился Brummer.

«Думаю, люди вспоминают о несправедливости только тогда, когда это происходит с ними. Чарльз Буковски», — цитирует Hakim Aden.

«Их мягкая реакция показывает, что они это готовы терпеть», — пишет Rishabh.

«Только попробуйте представить, чтобы Америка была чьим-то союзником», — предлагает @MolothrusAter.

«ЕС: «Над нами надругались». США: «Мы же друзья, тебе понравилось, разве нет?» Остальной мир: «Что за проституция?» — поиронизировал Phir Logos.

«#США никогда не считали европейские страны своими союзниками. На самом деле США никогда не считают ни одну страну своими союзниками. Все они — псы США», — выразил свое мнение Ar Man.

«Вот вам и демократия… союзники не шпионят за союзниками, доказательство того, что США — империя лжи», — пишет @Eliirmeli.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, ещё в 2013 году немецкие СМИ опубликовали скандальные документы, разоблачающие деятельность специального подразделения Агентства национальной безопасности США.

Штаб-квартира АНБ. Мэриленд. США

Оказалось, что как минимум с 2002 по 2013 год американцы прослушивали каналы связи немецкого правительства, в том числе телефон федерального канцлера. По словам экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, для слежки за политиками ФРГ спецслужбы США использовали автоматизированную систему сбора и записи данных Nymrod.

Оборудование для слежки размещалось в американском посольстве в Берлине. В итоге союзники получили несанкционированный доступ к телефонам политиков и собирали конфиденциальную информацию. Однако ни санкций, ни массовой высылки дипломатов не последовало. Прокуратура Германии, по данным СМИ, начала было расследование, но спустя два года сообщила о закрытии дела с формулировкой «не удалось собрать доказательства».