«Brexit украл ночное небо» — британцы не устают махать кулаками после драки
Жители Кента (Великобритания) заявили, что прожекторы в парке грузовых автомобилей уничтожили ночное небо. Место рядом с Ашфордом было отведено для таможни после того, как Великобритания вышла из Европейского союза. На участке площадью более 25 гектаров находится пограничный объект, который работает даже ночью.
О «неудобствах» заявила местная жительница Линда Артур, которая назвала жизнь рядом с парком жизнью рядом с аэропортом «Гатвик», хотя раньше место было «тихим загородным посёлком».
«Тори — вымостили рай, чтобы построить парковку», — написала Siobhan Benita.
Пользователи отметили, что с другой стороны дороги находится «целый парк магазинов», почему-то ВВС не написали, что он очень шумный и следовало бы его прикрыть, а он там стоит уже много лет.
«Прожекторы ужасно сказываются на территории. Когда солнце опускается и включают свет, даже представить себе нельзя, пока вы этого не увидите, это зарево в ночном небе. Я живу в миле оттуда, всё западное ночное небо уничтожено», — считает Geoffrey Fletcher.
Некоторые пользователи считают, что такого следовало ожидать, как будто все голосовавшие за Brexit не думали о последствиях, а теперь им вдруг что-то не нравится.
«Будто у Brexit есть несколько негативных последствий. Хмм, не предвидел такого», — саркастически отметил @Alphaserpent111.
«Всё ещё ждёте позитива от Brexit… Это удивительно, как Project Fear (термин, используемый в Великобритании для описания дебатов на двух референдумах: о выходе Шотландии из состава королевства и о выходе Великобритании из состава ЕС. — Д.С.) стал реальностью, а «обещания от выхода» испарились в ветре!» — прокомментировал @paudie_o_mahony.
Большая часть комментаторов отметила, что жители сами виноваты в случившемся, потому что графство Кент почти единогласно поддержало решение о выходе из Евросоюза.
«Эта картинка — лучшая метафора для «до и после Brexit». Очень тяжело проявить симпатию к местным жителям, которые голосовали за Brexit, потому что им сказали, что подобное случится», — прокомментировал @VoteSNP2019.
«А разве не за это голосовали люди из Кента? Голосовали подавляющим большинством за Brexit, так что теперь им надо поддерживать всё, что должно произойти, для того, чтобы сделать Brexit «успехом», — отметил @Adytalks.
Ряд пользователей назвали историю пропагандой и политическими играми со стороны ВВС, сказав, что они нашли три человека, которым что-то не нравится, и теперь хотят манипулировать правительством, у них это хорошо получается.
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«Ашфорд голосовал за Brexit. Они голосовали за грузовой парк. Одно без другого не получится», — считает @Michaelwithin64.
«Нам говорят, что те, кто голосовал за выход, знали, за что они голосуют, что чаще всего очевидно неправда. Но в этом случае жители Кента видели своими глазами явный объем грузовиков, которые шли в и из Кале», — отметил @RicBorrie.
«Кент называли садами Англии, но большая часть населения проголосовала за парк грузовых автомобилей, так что… мое предположение — большинство жителей Кента довольны этим», — написал @andy67_mac.
Сторонники Brexit считают, что парк является жизнеобеспечивающим сооружением для Великобритании, его преимущества явно превосходят число недостатков, из которых можно назвать только освещение.
«Парк грузовых автомобилей построен на пересечении с одним из наиболее связанных городов, при этом создаются сотни рабочих мест, предполагается меньше жалоб. Плохо установленное освещение без элементарно опускающихся вниз отражателей, вот это стоит жалоб», — прокомментировал @buyonthedips.
«Возьмите себя в руки. Люди живут рядом с аэропортами, водоочистными сооружениями, электростанциями, больницами и так далее, потому что население нуждается в этих службах. Как много из тех, кто подает жалобу, знали, как на самом деле выглядело их ночное небо, до того, как у них появилось оправдание/возможность поскулить об этом», — написал @OnCanter.
Пользователи отметили, что жителям следует беспокоиться не о ночном небе, а о других проблемах, вызванных Brexit, кстати, он и стал причиной постройки парка.
«Из всего, что они потеряли, ночное небо — то, о чем они беспокоятся? Новое тысячелетие подкинуло нам серьезно странные вещи, с которыми мы должны жить. В первый раз за свою длинную жизнь я чувствую, надо сказать: конец близок», — считает @GKempP.
Некоторые комментаторы считают, что такое поведение жителей свидетельствует либо о том, что они не понимают, за что голосуют, либо о том, что им наплевать на свою страну.
«Мы знали, за что мы голосуем, и это не оно!» Будем честны, они знали, что весь этот бред случится, но они думали, что это случится с кем-нибудь другим, поэтому они плевали. Теперь мы вышли на стадию осознания», — считает @ButterflyGhost_.
Напомним, местный департамент транспорта заявил, что уже приняты меры по минимизации волнений путём выключения света на одном из самых общественных участков, власти поделятся планом действий с жителями по завершении исследования освещения.