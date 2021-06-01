Жители Кента (Великобритания) заявили, что прожекторы в парке грузовых автомобилей уничтожили ночное небо. Место рядом с Ашфордом было отведено для таможни после того, как Великобритания вышла из Европейского союза. На участке площадью более 25 гектаров находится пограничный объект, который работает даже ночью.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

О «неудобствах» заявила местная жительница Линда Артур, которая назвала жизнь рядом с парком жизнью рядом с аэропортом «Гатвик», хотя раньше место было «тихим загородным посёлком».

«Тори — вымостили рай, чтобы построить парковку», — написала Siobhan Benita.

Пользователи отметили, что с другой стороны дороги находится «целый парк магазинов», почему-то ВВС не написали, что он очень шумный и следовало бы его прикрыть, а он там стоит уже много лет.

«Прожекторы ужасно сказываются на территории. Когда солнце опускается и включают свет, даже представить себе нельзя, пока вы этого не увидите, это зарево в ночном небе. Я живу в миле оттуда, всё западное ночное небо уничтожено», — считает Geoffrey Fletcher.

Некоторые пользователи считают, что такого следовало ожидать, как будто все голосовавшие за Brexit не думали о последствиях, а теперь им вдруг что-то не нравится.

«Будто у Brexit есть несколько негативных последствий. Хмм, не предвидел такого», — саркастически отметил @Alphaserpent111.

Цитата из видео на YouTube Таможня в графстве Кент. Великобритания

«Всё ещё ждёте позитива от Brexit… Это удивительно, как Project Fear (термин, используемый в Великобритании для описания дебатов на двух референдумах: о выходе Шотландии из состава королевства и о выходе Великобритании из состава ЕС. — Д.С.) стал реальностью, а «обещания от выхода» испарились в ветре!» — прокомментировал @paudie_o_mahony.

Большая часть комментаторов отметила, что жители сами виноваты в случившемся, потому что графство Кент почти единогласно поддержало решение о выходе из Евросоюза.

«Эта картинка — лучшая метафора для «до и после Brexit». Очень тяжело проявить симпатию к местным жителям, которые голосовали за Brexit, потому что им сказали, что подобное случится», — прокомментировал @VoteSNP2019.

«А разве не за это голосовали люди из Кента? Голосовали подавляющим большинством за Brexit, так что теперь им надо поддерживать всё, что должно произойти, для того, чтобы сделать Brexit «успехом», — отметил @Adytalks.

Ряд пользователей назвали историю пропагандой и политическими играми со стороны ВВС, сказав, что они нашли три человека, которым что-то не нравится, и теперь хотят манипулировать правительством, у них это хорошо получается.

Читайте подробнее: Великобритания: «Некогда великие ВВС прогнили»

«Ашфорд голосовал за Brexit. Они голосовали за грузовой парк. Одно без другого не получится», — считает @Michaelwithin64.

«Нам говорят, что те, кто голосовал за выход, знали, за что они голосуют, что чаще всего очевидно неправда. Но в этом случае жители Кента видели своими глазами явный объем грузовиков, которые шли в и из Кале», — отметил @RicBorrie.

Цитата из видео на YouTube Грузовики из Кале

«Кент называли садами Англии, но большая часть населения проголосовала за парк грузовых автомобилей, так что… мое предположение — большинство жителей Кента довольны этим», — написал @andy67_mac.

Сторонники Brexit считают, что парк является жизнеобеспечивающим сооружением для Великобритании, его преимущества явно превосходят число недостатков, из которых можно назвать только освещение.

«Парк грузовых автомобилей построен на пересечении с одним из наиболее связанных городов, при этом создаются сотни рабочих мест, предполагается меньше жалоб. Плохо установленное освещение без элементарно опускающихся вниз отражателей, вот это стоит жалоб», — прокомментировал @buyonthedips.

«Возьмите себя в руки. Люди живут рядом с аэропортами, водоочистными сооружениями, электростанциями, больницами и так далее, потому что население нуждается в этих службах. Как много из тех, кто подает жалобу, знали, как на самом деле выглядело их ночное небо, до того, как у них появилось оправдание/возможность поскулить об этом», — написал @OnCanter.

Пользователи отметили, что жителям следует беспокоиться не о ночном небе, а о других проблемах, вызванных Brexit, кстати, он и стал причиной постройки парка.

«Из всего, что они потеряли, ночное небо — то, о чем они беспокоятся? Новое тысячелетие подкинуло нам серьезно странные вещи, с которыми мы должны жить. В первый раз за свою длинную жизнь я чувствую, надо сказать: конец близок», — считает @GKempP.

Welsh photographs Brexit

Некоторые комментаторы считают, что такое поведение жителей свидетельствует либо о том, что они не понимают, за что голосуют, либо о том, что им наплевать на свою страну.

«Мы знали, за что мы голосуем, и это не оно!» Будем честны, они знали, что весь этот бред случится, но они думали, что это случится с кем-нибудь другим, поэтому они плевали. Теперь мы вышли на стадию осознания», — считает @ButterflyGhost_.

Напомним, местный департамент транспорта заявил, что уже приняты меры по минимизации волнений путём выключения света на одном из самых общественных участков, власти поделятся планом действий с жителями по завершении исследования освещения.