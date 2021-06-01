Германия и Франция осуждают инцидент с самолетом Ryanair, требуют проведения новых выборов президента Белоруссии и освобождения «всех политических заключенных». Об этом говорится в коммюнике, распространенном по итогам прошедшего 31 мая заседания совета министров двух государств, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы однозначно осуждаем перенаправление рейса Ryanair в Минск 23 мая и требуем немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги», — говорится в заявлении.

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Заявление Германии и Франции обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многих возмутило вмешательство стран Запада во внутренние дела Белоруссии.

«Требуют пусть у себя дома, максимум у своих родственников. А за дверями своего дома могут только предлагать!» — отреагировала Людмила В.

«Выборы в Белоруссии после выборов во Франции. Справедливо», — отметила Инна М.

«А кто оплачивать будет этот банкет? Да и слово «требовать» как-то странно звучит!!!» — добавил Юрий Ф.

Elysee.fr Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

«Ну, это всё равно, что потребовать провести досрочные выборы в галактике Кин-дза-дза», — иронизирует Alexsandr L.

«А как они могут что-то требовать внутри другой страны? Может, если бы к Белоруссии никто не лез извне (так же, как к Украине), то они бы сами разобрались со своими проблемами…» — написала Татьяна М.

«А чего не требовали у американцев? Они хуже?» — спрашивает Таня М.

«Потребовали? Это не ваша колония, чтобы что-то требовать! Вы после Украины вообще обнаглели, вы забыли, где заканчиваются ваши границы?» — отреагировала Людмила Б.

«Вот наглость. Две торговки на базаре вдруг решили, что мне в моем доме надо провести ремонт. А как же невмешательство во внутренние дела, суверенитет? Беспредел», — добавила Виктория Ч.

«Тю. А Белоруссия требует новых президентских выборов в США — и шо? По моему мнению, в Белоруссии выборы были честнее», — отметила Светлана Г.

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«Вы кто такие, чтобы требовать кому и когда проводить выборы?! У России потребуйте — обо**етесь…» — отреагировал Максим Г.

President.gov.by Александр Лукашенко на избирательном участке в день выборов президента Белоруссии

«Для начала у себя перевыборы проведите!!! И отстаньте от Беларуси!!! Как вам не нравится, что они вам не по зубам!!!» — написала Ольга Владимировна.

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Напомним, 31 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика белорусского президента Александра Лукашенко требует санкционного воздействия со стороны ЕС, потому что она «не соответствует» стандартам европейских стран.