На сегодняшний день отношения между США и Россией находятся, возможно, на самой низкой отметке с момента окончания холодной войны. Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров вообще считает, что эти отношения сейчас хуже, чем во время большей части того противостояния — в основном из-за «дефицита взаимного уважения». Это, возможно, касается не всех вовлеченных сторон, однако важно отметить, что российское руководство, по всей видимости, считает это правдой и действует соответственно, пишетТомас Ротнем в статье, вышедшей 31 мая в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Безусловно, российско-американские отношения сталкиваются с большим числом критически важных вопросов, варьирующихся от противоречий в области контроля за вооружениями и противоракетной обороны до целого ряда региональных проблем. Основными среди них являются Украина, страны Прибалтики, Северная Африка, а также вербовка «наемников» для участия в гражданской войне в Сирии. По многим из этих вопросов противоречия носят одновременно длительный и, возможно, непреодолимый характер.

Однако у президента США Джо Байдена имеется замечательная возможность начать конструктивный диалог с Россией по двум стратегическим вопросам, которые в какой-то мере сходятся: по Арктике и изменению климата. Арктика, как выяснилось, оказалась крайне важным регионом для российского руководства: на долю экономической активности там приходится приблизительно 20% экспорта и более чем 10% общего ВВП страны.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Кроме того, в настоящее время осуществляется амбициозный план развития российской Арктики до 2035 года. И хотя президент страны Владимир Путин лишь на словах выразил желание исполнять и расширять климатические обязательства России (взятые, в частности, недавно на саммите мировых лидеров), этот вопрос играет крайне важную роль для администрации Байдена.

Сейчас, когда Россия официально берет на себя председательство в Арктическом совете у Исландии, лидеры должны признать, что Москва стремится к тому, что к ней относились как к крупной державе в Арктике и в мире. Кремль воспользуется своим двухлетним председательством для того, чтобы утвердить свою значимость в мировых делах в момент, когда основное внимание во всём мире уделяется климату, и в месте, которое находится на переднем крае кризиса. Кроме того, российское руководство настойчиво желает, чтобы его председательство в совете было успешным, поэтому администрация США, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, может достичь своих интересов в областях, которые имеют отношение и к Арктике, и к изменению климата.

Возможно, что такое развитие событий будет означать приостановку расширения взаимодействия Москвы и Пекина, особенно сейчас, когда председатель КНР Си Цзиньпин, по словам редактора российского журнала «Россия в глобальной политике» Фёдора Лукьянова, стремится в значительной мере укрепить это партнерство. Он отметил недавно, что Пекин намерен сформировать «группу стран, которые будут противодействовать США с целью сдерживания действий» Вашингтона. Возможно, что решение вложить дополнительные средства (в рамках недавно представленного плана четырнадцатой пятилетки) в Полярный шелковый путь — маршруты поставки грузов, которые в России называются Северным морским путем, — это предоплата за своего рода стратегическое партнерство.

Таким образом, в сложившейся ситуации администрации Байдена должна воспользоваться возможность и разделить, по возможности, две эти державы. Возможно, Белый дом сможет переубедить Путина, не отказываясь от жизненно важных интересов и одновременно подчеркивая реальные противоречия между тем, как на Арктику смотрят в России и в Китае. Добиться этого можно, если сфокусировать внимание на более значительной угрозе для гегемонии США на мировых рынках и в мировых делах — на КНР.

Bahnfrend Китайский ледокол «Снежный дракон»

Тем не менее США не смогут играть на этих противоречиях, если у них не будет выстроено коммуникации. Все рычаги воздействия, которые Вашингтон применял прежде, не смогли изменить поведения России. Например, хотя санкции и подорвали уровень жизни российских граждан в определенной степени, нынешние экономические неурядицы страны в большей мере связаны с вызванным пандемией коронавируса падением цен на нефть, газ и уголь. В то же самое время благодаря санкциям Кремль смог убедить своих граждан, что именно Запад виноват в реальном сокращении доходов людей. Иными словами, санкции Запада укрепили «режим».

Однако, по мнению директора Национальной разведки в администрации Байдена Эврил Хэйнс, США ожидают, что Москва будет готова к сотрудничеству и взаимодействию. Более того, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов недавно заявил, что военные вопросы в Арктике вполне могут обсуждаться.

США следует стремиться к партнерству с Россией в ряде научных проектов, включая исследования в области улавливания и хранения углерода, повышения энергоэффективности и смягчения последствий таяния вечной мерзлоты. В то же время Вашингтон должен призвать Россию повысить свои обязательства по сокращению выбросов углерода и более рационально, чем это делалось до сих пор, реализовывать свои планы развития Арктики. Кроме того, в то время как в Беринговом и Баренцевом морях проводятся военные маневры, по масштабности превосходящие всё, что было после холодной войны, для двух сторон имеет смысл поддерживать регулярный контакт между военными.

Следовательно, эти контакты должны быть восстановлены как за счет круглого стола сил безопасности Арктики, так и за счет нового открытия Совета глав министерств обороны стран Арктики. Кроме того, обе стороны должны работать над разработкой военного кодекса поведения в Арктике, чтобы снизить вероятность возникновения инцидентов с жертвами. Госсекретарю Энтони Блинкену следует помнить об этих возможностях, когда он общается со своим российским коллегой.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Ни одна из этих идей не нова. Новым является то, что Россия скоро будет председательствовать в Арктическом совете. Почему бы не навести контакты сейчас в областях, которые являются взаимовыгодными, и в важный момент, когда Россия только приступает к своему руководству?

Небольшие успешные шаги могут привести к более крупным и в конечном счете могут перекинуться на другие сферы напряженных отношений между США и РФ. По крайней мере, успех по этим темам может помочь вбить мельчайшие клинья между Россией и Китаем, а также помочь подорвать аргумент Кремля о том, что Россия — «осажденная крепость», на котором и держится «режим».