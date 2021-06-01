«Нормандский формат» не позволяет обсуждать всех насущных проблем Украины, поэтому хотелось бы заменить его другим, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Речь там (в «нормандском формате». — прим. ИА REGNUM) не идёт о нашем членстве в НАТО или о нашем партнёрстве с альянсом», — подчеркнул Зеленский.

Заявив, что власти Украины заинтересованы привлекать к решению их проблем страны Запада не только по вопросу войны в Донбассе, но и «по Крыму», и по «Северному потоку — 2», а также по вступлению Украины в НАТО, Зеленский отметил, что нужен новый формат, а «нормандский» стал бы «частью этой конструкции».

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Заявление украинского президента обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Некоторые из них отметили, что нужно просто перестать стрелять и выполнять Минские соглашения — и тогда не нужно «выдумывать» никаких новых «форматов».

"Клоун уже не знает, что придумать. Скорее, дойдет до того, что Илона Маска предложит подключить, чтобы обговорить еще и космическую безопасность Украины в отношениях с Россией», — написал 287ir356.

«Просто очень поговорить хочется, не забывайте, президент — артист разговорного жанра. Вот и фантазирует о большой сцене, где он будет в центре внимания», — отметила Скучающая Энтропия.

«А просто потратить свою нескончаемую энергию могут на то, чтобы прекратить стрелять и отвести войска? А потом взять и выполнить Минские соглашения по всем пунктам?! Ну и в довесок заняться реальной эффективной работой по приведению страны в порядок?» — задался вопросами Андрей П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Уже вижу, как РФ «соглашается участвовать» и начинает обсуждать «возвращение» Крыма… Предлагает то, что не может быть одобрено», — отметил Vinni.

«А что проблема инопланетян не затронута? По словам Зеленского, в новом формате можно было бы обсуждать не только вопрос об урегулировании российской агрессии на Донбассе и возвращении «оккупированного» Крыма, но и ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2». Ну послы семерки уже готовы, бусы на руках и фантики», — добавил Борис.

«Скоро будет формат в новом формате на платформе Зе+… Реально достал Зеленский, голос слышать противно, надо собираться и требовать его отставки, импичмент, и т. д… Ну он реально со сворой соросят не для народа и страны работает, а для себя и своей задницы в теплом месте… ЗеШакалы, мерзкие, брехливые маргиналы!!!» — не выдержал Александр Г.

«Величайший лидер всех времён и народов предложил новый формат переговоров по Крыму и Донбассу. Наисветлейший полагает, что его можно объединить с «нормандским форматом». И невдомёк скудоумному, что если скрестить ежа и гадюку, то получится метр колючей проволоки», — написал Анатолий А.

President.gov.ua Владимир Зеленский в окопе. Донбасс

«Крым никогда не вернется, к сожалению для адекватных граждан Украины. На уровне жителей Крыма не вернется. Я просто могу сравнить. Я жил во Львове всю жизнь. Последние несколько лет живу в Новосибе. Скажем так… Даже при «диктаторе» Путине мне здесь комфортней. Ну так вот», — пишет Андрей.

«Конечно, не вернется. Даже спорить не буду. Там все прекрасно видят и знают, что тут происходит. Вообще, рад за Крымчан. Если б не Россия, там сейчас второй Донбасс был бы. Даже ещё хуже», — ответил Павел на реплику Андрея.

«Что ни предлагай, а подписанное выполнять придётся», — подытожил Юрий.

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Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что события в Белоруссии не имеют отношения к деятельности «нормандского формата».