«Бардак в медицине»: пермяки линчуют пьяного врача
В Березниках Пермского края родственники пациентки, которая получает лечение в краевой больнице им. Вагнера, пожаловались на пьяного врача и выложили в соцсети видео, на котором видно, что мужчина явно в неадекватном состоянии находится на рабочем месте, а впоследствии спит на диване. Между тем этот дежурный врач должен был делать сложную перевязку женщине, при этом пациентка должна пребывать под наркозом.
«Хочется, чтобы такие случаи не оставались в стороне, а люди были наказаны и помнили, что они несут ответственность за жизни людей», — отметил автор жалобы. По словам родственников пациентки, они добились посещений больной и многое видели за это время в медучреждении, но ситуацию с пьяным врачом назвали финалом.
Информация вызвала активный диспут среди подписчиков паблика «Чёрный список/Березники» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы разделились на два лагеря: одни пытаются оправдать поведение сотрудника больницы, другие категоричны — пьянство на работе недопустимо.
«Вот после этой статьи никого не пустят посещать больных. И чего вы добились? Только навредили другим посетителям. Ну, а врачу ничего не будет. Их и так на вес золота», — возмутилась Фаина О.
В ответ посыпались комментарии, что при таком «золоте» жить страшно, таких недоврачей надо увольнять, а набирать молодых и амбициозных. И тут подписчики затронули проблему кадров в здравоохранении — за адский труд медики получают гроши, поэтому госбольницы испытывают кадровый голод. Молодежь неохотно идет работать в бюджетные организации.
«Только вот на место уволенных и ушедших никто не придёт, и совсем некому будет лечить и учить. Бардак в медицине и в образовании. Работают те, кому или давно пора не пенсии быть, или вот такие кадры. А заменить их некому. Поэтому от того, что врачи (педагоги) увольняются, ничуть не лучше, а только хуже. Не идёт никто, не едет в этот маленький городок работать в области медицины и образования за гроши, люди, наоборот, молодежь уезжает отсюда», — отметила Марина К.
Ряд комментаторов считает, что нельзя линчевать человека, не вникнув в ситуацию, возможно, у врача что-то стряслось в жизни. «Просто врачу в этот день выходной надо было взять, всякое у человека может случиться. А врач он хороший, много благодарных пациентов», — сказала Олеся.
«Я вам так скажу, если человек порядочный, то он порядочен во всём, а не выборочно, в четверг буду хорошим врачом, а в субботу пьяным! Я не осуждаю, его тело — его дело! Но пьяными не рождаются, ими становятся, будучи в трезвом уме… И если я ответственна перед людьми, а тем более их жизнями, я на работу пьяная не иду! Я не знаю, как оправдать этого хорошего врача. Может быть, потому что они и думают, что они единственные и неповторимые на всю округу, от того такая вседозволенность?!» — парировала Елена Л.
«Ложиться стало страшно в больницу. Думаешь, вернёшься ли домой…» — размышляет Наталья.
«Люди! Подождите загрызать человека! Ведь никто и не подумал, что произошло у человека в жизни! Врачи должны, врачи обязаны, давали клятву и т. д., НО врачи — тоже люди! Я не оправдываю его поведение на рабочем месте, но ведь он не с хирургическим инструментом в операционной стоит в неподобающем виде! А перевязки делают медсёстры. Конечно, такого быть не должно. Каждый может оступиться!» — выступила в защиту медика Оленька О.
Этот комментарий вызвал шквал ответных. Люди пишут о том, что не следует мешать работу и личное, необходимо правильно расставлять приоритеты, медик не имеет права быть пьяным на рабочем месте.
«Не нужно делать вид, что его алкогольное опьянение — это нормально и списывать на личное. Давайте, тогда пожарные будут пить, когда будет пожар, полицейские будут пить, когда будут убивать человека», — сказала Алексия П.
Свой комментарий оставил и минздрав Пемского края: «По информации администрации краевой больницы им. Вагнера, врач с признаками алкогольного опьянения был отстранён от работы. В настоящее время проводится проверка. С врача будут запрошены объяснения и применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением».
"По какой статье увольнение? Как обычно, «по собственному желанию»? Тут всё на лицо, что еще проверять?» — недоумевает Ольга Р.
Еще один подписчик считает, что жёстко проверять надо не только этого врача, но и медиков всех больниц, а также станций скорой помощи.
Среди комментаторов нашлись и те, кто подверг критике действия автора поста, выложившего в интернете видео, где запечатлен пьяный медик. Подписчики считают, что человеку еще жить в этом городе, а врача так опозорили. Стоило обойтись жалобой непосредственно главврачу или в минздрав. Однако оппоненты придерживаются иного мнения: сейчас везде и все надо снимать на видеокамеру, тогда оперативно принимаются меры. Люди давно сделали вывод, что интернет — животворящий и эффективный инструмент для решения проблем. Бюрократизм перед ним отступает.