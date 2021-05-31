Выигрыш жительницы Ростовской области в лотерею стал новостью № 1 и вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Якобы приобрести билеты в отделении почты пенсионерку уговорила кассир. При этом как минимум десять лет жители Дона не могли похвастаться такой удачей.

Рекламный постер лотерии Авиахима, СССР

Интернет-пользователи начали активно обсуждать выигрыш пенсионерки в социальных сетях. Подписчики паблика «Ростов Главный» в Instagram и «ВКонтакте» уверены, что женщины, ставшей в одночасье миллионером, не существует. А новость появилась для повышения продаж билетов.

«Не бывает в лотереях таких сумм. Бред не пишите. Работали, продавали лотереи», — написала одна из подписчиц.

«Не бывает такого. Это реклама, чтобы покупали. Спрос на лотерею упал, видимо», — считает ещё один комментатор.

«Дедушка несколько лет покупает лотерейные билеты и больше 150 рублей не выигрывал», — привела пример дончанка.

Вызвала сомнение у жителей Ростовской области и публикация фотоснимка, а также имени и фамилии женщины.

«Сейчас все родственники объявятся и друзья детства. Сколько читаю, такие деньги проверка на прочность», — высказался интернет-пользователь.

«Теперь пусть ждёт звонка из «службы безопасности Сбербанка», — отметил подписчик, имея в виду участившиеся в последнее время звонки телефонных мошенников.

Лотерея Осоавиахима на Пушкинской площади в Москве. 1926

Организаторами лотереи являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. По некоторым данным, объём отчислений от выигрышей в бюджет государства достиг порядка 15 млрд рублей. Менее чем за полгода в Ростовской области выиграли денежные призы десять человек. Сумма их выигрыша была приличной — 500 тыс. рублей и 1 млн рублей.

«Сейчас после этого поста [на почте] перевыполнят план по продажам билетов», — иронично заметил подписчик.

«Развод, потому что мне на почту на днях приходило сообщение. Якобы дарят билет просто так. Уже не знают, как разрекламировать», — высказался один из комментаторов.

«Мне кажется, что это бред», — считает подписчик.

По некоторым данным, еженедельно благодаря лотереям в России появляется порядка 20 новых лотерейных миллионеров, а количество выигрышных билетов за день превышает 650 тысяч рублей. Самыми удачливыми организаторы называют жителей Ростовской области.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Продавец лотерейных билетов

На полученные деньги медсестра из Ростова-на-Дону сделала ремонт в квартире, хуторянин смог приобрести двухуровневую квартиру сыну, многодетная домохозяйка на выигрыш отремонтировала дом, сообщается на сайте организатора лотереи. Однако самой распространённой тратой выигрыша является погашение кредитов и раздача долгов. Кому-то удаётся даже отправиться в путешествие.