Продолжается сотрудничество Архангельской области и ученых Института археологии РАН. В мае 2021 года они провели археологическую разведку участка дома Бажениных в деревне Вавчуга Холмогорского района Архангельской области. Верфь купцов Бажениных в Вавчуге считается колыбелью русского торгового флота. В Вавчуге гостил Петр Первый, с конца XVII века здесь было построено около 120 торговых судов.

Пресс-служба Института археологии РАН Дом купцов Бажениных, основателей колыбели русского торгового флота, в Вавчуге (Архангельская область)

В 2017 году дом был осмотрен архангельскими общественниками, фондом сохранения исторического наследия «Император» в адрес тогдашнего архангельского губернатора Игоря Орлова было направлено письмо о необходимости реставрации дома, являющегося памятником истории и культуры.

Пресс-служба Института археологии РАН Фундамент и цоколь подвала дома Бажениных

Пресс-служба Института археологии РАН Белокаменный столб на известковом растворе в основании дома Бажениных

Трехлетний поиск правительством Архангельской области инвестора на реставрацию дома Бажениных закончился обращением на тот момент губернатора Игоря Орлова к генеральному директору Объединенной судостроительной компании Алексею Рахманову и выделением корпорацией 20 млн рублей. Реставрация по закону должна сопровождаться археологическим исследованием территории памятника.

«В мае 2021 года Поморским отрядом Северной экспедиции ИА РАН была выполнена полевая часть археологической разведки в деревне Вавчуга (Холмогорский район Архангельской области) на участке, где расположен памятник архитектуры регионального значения «Дом Бажениных». Исследования проводились с целью определения наличия или отсутствия объекта археологического наследия и определения характеристик культурного слоя в случае его выявления. Также был осмотрен фундамента дома, для оценки состояния с целью подбора проектных решений для реставрации.

Было заложено шесть археологических шурфов. Три шурфа были заложены с южной стороны дома. Два шурфа — внутри дома. Один шурф в южной части исследуемого участка в месте обнаружения остатков строения (предположительно подвала). Нужно отметить, что прифундаментные шурфы носят не только характер исследования основания строения, но и помогают оценить взаимосвязь культурных напластований относительно постройки. Таким образом, был выявлен культурный слой, который является слоем строительства и бытования «Дома Бажениных». Сам дом имеет в основании каменные столбы, которые уложены из разноразмерных белых камней в два ряда на известковом растворе. Под камнями выявлены сильно истлевшие деревянные «столбы-сваи». В шурфе, разбитом в месте предполагаемого подвала, выявлено два ряда камней, которые, предположительно, являлись цоколем постройки. Эти камни лежат на фундаменте из булыжников среднего размера на известковом растворе.

Юрий Хмелисский, специалист Северной экспедиции Института археологии РАН В культурном слое во всех шурфах выявлены фрагменты керамической посуды, предметы чёрного металла. Культурный слой залегает под слоем дёрна. Мощность культурного слоя, выявленного в шурфах, от 20 до 40 см».

Пресс-служба Института археологии РАН Огромная бочка XIX века с насосом, найденная археологами

Пресс-служба Института археологии РАН Деревянные конструкции — сваи, срубы XVII-XIX веков

К сожалению, контракт с археологами не включает ни раскопок остатков верфей Бажениных, ни их пильной мельницы на истоке реки Вавчуга из озера в Северную Двину. Исследование этих объектов сыграло бы большую роль в восстановлении ранней истории русского флота и имеет федеральное значение. Архангельские общественники готовы обратиться к руководству ОСК с просьбой помочь в исследованиях.

Пресс-служба Института археологии РАН Лапоть, найденный в раскопе

Пресс-служба Института археологии РАН Литейные формочки из белого камня

Пресс-служба Института археологии РАН Костяной гребень, бусина, проколка и фрагмент кости для изготовления пуговиц

Широкое сотрудничество с Институтом археологии РАН на важнейших памятниках прошлого города Архангельска и области началось в 2018 году с раскопок на месте захоронения преподобного Антония Сийского в Антониево-Сийском Свято-Троицком монастыре в связи с его реставрацией. Археологов и георадарщиков на исследование мест деревянной крепости Архангельска, Михайло-Архангельского и Антониево-Сийского монастырей, захоронений святых Русского Севера с начала 2000-х годов с помощью известного российского благотворителя Владимира Крупчака приглашали Архангельская митрополия, фонд «Император» и Архангельское отделение ИППО. Вопрос финансирования, который решил В. Крупчак, стал в археологии ключевым, так как бюджетного финансирования практически нет, а государственные расценки на эти работы достаточно высоки.

Пресс-служба Института археологии РАН Глава Архангельска Дмитрий Морев осматривает раскопки, ведущиеся специалистами Института археологии РАН на месте кинотеатра «Эдисон» («Север») в Архангельске

Продолжаются крупнейшие в истории Архангельска раскопки на месте реставрации кинотеатра «Эдисон» («Север») площадью более 500 квадратных метров. С их ходом ознакомился глава города Архангельска Дмитрий Морев. По словам участника исследований, специалиста Института археологии РАН Алексея Беличенко, ученые достигли слоя XVII века. В раскопе обнаружены остатки деревянных конструкций из сосновых и дубовых бревен, огромная бочка диаметром почти 2 метра с насосом, множество обломков керамики и кремня — на этом месте с XVI по XVIII век находилась Стрелецкая слобода. По правилам после исследований раскоп должен быть законсервирован, проще говоря, зарыт. Дмитрий Морев высказал пожелание сохранить часть раскопа для знакомства жителей и гостей Архангельска с прошлым города. Правда, тогда потребуется несколько изменить проект реставрации кинотеатра «Эдисон», но это того стоит — туристическая привлекательность музея «Художественная культура Русского Севера», которому принадлежит здание, значительно вырастет.