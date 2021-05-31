Члены радикальной националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 мая в ходе празднования Дня Киева установили в центре украинской столицы палатку, внутри которой находился макет Кремля. Все желающие дети могли пострелять по «Кремлю» из боевого оружия. Также детям предлагалось пострелять по «колорадским жукам». Мероприятия проходило в сквере Василия Слипака у Андреевского спуска, сообщает издание Klymenko Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поколение

Новость обсудили в сообществе Klymenko Time в YouTube. Многие не поняли родителей, которые допустили участие своих детей в подобных мероприятиях. Люди отметили, что таким образом сеется вражда между украинским и русским народами.

«А Крым отвоевать они не хотят? А-а-а, там ведь российские войска. Ну тогда ладно, пусть стреляют по картонной коробке», — написал читатель под псевдонимом «кане корсо Agora».

«Главное, после освобождения города от нацистов ни одного из них не упустить», — пишет Kapitan M.

«А потом они вырастут и будут собирать клубнику и подтирать попы полякам. Украинская мечта!» — добавил John Johnson.

«Ну попадут эти зомби в новые котлы, потом будут верещать «а нас за шо?» — отметил Игорь С.

«Большой привет родителям этих детей. Какие «умные и достойные» люди! Так держать!» — пишет Яна С.

«Когда увидят настоящую российскую армию, обо*рутся и руки затрясутся. Вот будет весело», — добавила Любовь Л.

«Шизофреников всё больше, самое страшное, что вовлекают в этот маразм детей. Не понимаю ни власть, ни полицию. За что вы зарплату получаете, а если промоют мозги вашему ребёнку. Это уже всё за гранью», — написала Татьяна Г.

«У такой страны нет будущего», — пишет Sleepy Joe.

(сс) Ivan Bandura Флаг Украины и националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время майдана на Украине

Читайте также: «В Москве в год строят по несколько станций метро, а в Киеве «жабы квакают»

»Ну, бумажные мишени не отвечают. В них можно», — добавила Лариса С.

«Вот так и осуществляется политика разделения России и Украины. Об этом писали все именитые американские геостратеги», — отметил George R.

«Не понимаю, наверное, мне приснилось, как наши «европейские герои» жгли книжечку с изображением Кремля возле посольства РФ, а потом поминали за столом. Когда закончится кошмарный сон? Мне непонятно, неужели такое может быть на самом деле? Прославляются герои СС, поджигают Кремль, который сами рисуют. Где я нахожусь? Где моя могучая Держава?» — подытожила Sveta.

Читайте также: «Ну всё, перемога свершилась». В Киеве пытались сжечь «Кремль»