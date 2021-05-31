Смерть молодого человека, который был ранен полицейским при задержании в Новосибирской области, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ДПС

"Сейчас из полицейского сделают козла отпущения. Хотя он был при исполнении, а погибший оказывал сопротивление!» — предположил Зураб Ц.

Множество людей вступились за полицейского, который произвел случайный выстрел во время задержания. По их мнению, скончавшийся, по сути, сам виноват в произошедшем, ведь он оказывал правоохранителю сопротивление.

«Неповиновение и оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей! Нечего было лезть! Всё правильно сделал полицейский! А погибшего даже не жалко!» — написал Антон Л.

Некоторые комментаторы убеждены, что любой, кто хочет совершить нападение на полицейского или оказывает ему сопротивление, может быть застрелен.

«Не садитесь за руль нетрезвыми! Не нарушайте скоростной режим! Не оказывайте сопротивление полиции! Но если же вы всё-таки кидаетесь на полицейского в драку, знайте, что полицейский обязан вас пристрелить без предупреждения», — отметил Андрей П.

Часть людей посетовали на то, что на данный момент представители полиции имеют достаточно большое количество ограничений, которые ставят их в затруднительное положение перед необходимостью выполнять свои непосредственные служебные обязанности.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

«Ну, никаких прав нет сейчас у правоохранителей! Прямо жалко! Когда я работала, в начале — середине 90-х, мы были всегда правы и могли успокоить любого. Сейчас же, чуть что, виноват полицейский. Даже на совсем ровном месте», — поделилась своим мнением Илико М.

Ряд пользователей считают, что служебная проверка должна закончиться публичным оправданием полицейского, который случайно убил человека во время задержания. Люди убеждены, что иначе никто не будет соблюдать нормы законов Российской Федерации.

«Оправдали бы инспектора показательно для всех. Только так, может быть, дураки поймут, что не надо кидаться на рожон», — считает Андрей А.

Отдельные граждане отметили, что, произойди подобное в Соединённых Штатах Америки, общественность бы «подняла на вилы» правоохранителей, но в России множество людей считают, что полиция, наоборот, работает с преступниками недостаточно жёстко.

«Боюсь представить, что сейчас бы в Америке началось, если бы полицейский так пристрелил чернокожего человека», — заметил Александр Б.

(сс) Elvert Barnes Полицейский в маске Black Lives Matter. США

Нашлись и те, кто предположил, что дело со случайным выстрелом может быть использовано другими сотрудниками в целях личной выгоды.

«Это прямо что-то новенькое! Сотрудник выполнял свои обязанности, и соответственно он же виноват. Тупость из года в год одна и та же. Зачем разбираться, его проще обвинить, да ещё и премию получить, чем установить истину», — написал Алексей Л.

Напомним, 30 мая пресс-служба минздрава Новосибирской области сообщила, что в больнице скончался мужчина, пострадавший от случайного выстрела полицейского во время задержания.