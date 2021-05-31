Решение полиции Миасса (Челябинская область) начать проверку по факту публикации в соцсетях видеозаписи, на которой видно, как во время циркового шоу в ТЦ «Сидней» дрессировщики выступали с «замученными» лисами, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Грук ИА Красная Весна Лиса

"Государство, сделай с этим что-нибудь! Лес у зверей воруют, ещё и в цирке теперь их мучают. Скоро только по картинкам и фильмам будем вспоминать, что были когда-то такие звери», — предрекает Слава Ю.

Многие пользователи оказались шокированы происходящим на видео действом. Люди считают, что подобное должно подпадать под понятие «жестокое отношение с животными», и дрессировщики, как и организаторы цирка, должны быть наказаны по всей строгости российского законодательства.

«Когда уже примут меры в отношении цирка с животными?! Столько петиций, и всё бесполезно. Животные не роботы, это живые существа! А родители… зачем водить детей в цирк ради веселья, за которым скрывается боль и безнадежность живых существ, пополняя карман живодерам?! Разве мало сейчас развлечений для детей? Просто душа разрывается, глядя на всё это», — поделилась своим мнением Светлана Ю.

Некоторые, наоборот, не испытали сочувствия к животным, потому что, по их мнению, они не выглядят измученными. Люди сослались на то, что в естественной среде обитания лисы претерпевают куда более серьёзные страдания.

«Нормальные лисы, не надо за них переживать. Люди, судя по всему, в природе не видели изможденных животных. Эти в нормальном состоянии. Такие, какие и должны быть», — указала Оксана Д.

(сс) Susanne Nilsson Лиса в природе

Часть комментаторов отметили, что мировой опыт с цирками показал, что от выступления с животными можно отказаться. Люди убеждены, что в таких мероприятиях должны участвовать только люди по собственному желанию.

«В цивилизованных странах такого ужаса не увидеть. Цирки Европы уже дано перешли на разного рода трюки при участии только детей. Чтобы посмотреть на животных, можно сходить в зоопарк. Зачем над ними издеваться? Они же не разумны», — отметил Владимир П.

Ряд граждан считают, что государство должно обратить внимание на то, что подобные цирки с животными до сих пор имеют широкое распространение в России и должны жёстко регулироваться.

«По сути, это настоящая вивисекция! Насильственное жестокое обращение с животными. Лиса — не домашнее существо и никогда ею не была, это не лошадь или собака. Диким зверям не место в развлекательном бизнесе, им жить или в естественной природе, или в заповеднике, но подальше от человека. Только бойкотом можно ударить палачей по карману, раз законникам в Думе наплевать на это», — пишет Цап Ц.

Нашлись и те, кто убеждён, что единственным верным способом прекратить использовать животных в цирках является отказ от посещения таких мероприятий. Если люди перестанут на это осмотреть, то организаторам будет незачем это проводить.

(сс) Tom Driggers Слоны в цирке

«Спрос рождает предложение. Пока есть те, кому нравится на это смотреть и ему интересно, тогда подобные виды «развлечений» своё существование не прекратят», — считает Игорь Р.

Напомним, 31 мая пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области сообщила журналистам, что в Миассе полиция начала проверку по факту публикации в соцсетях видеозаписи, на которой видно, как во время циркового шоу в ТЦ «Сидней» дрессировщики выступали с «замученными» лисами.