Решение депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко развесить в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы вызвало бурю негодования в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

"Конечно, Киеву больше лет, чем Москве. Но это была Киевская Русь. Понимаете? Русь! Не Украина! Это городу много лет, а не Украине!» — указала Татьяна Ч.

Многие пользователи считают, что украинским депутатам не стоит хвастаться тем, что Киев появился раньше Москвы, и строить на этом свою политику превосходства. Люди напомнили, что сама Украина как государственное образование появилась сравнительно недавно и является куда более молодой, нежели многовековая Россия.

«Проблема в том, что украинцы появились в XIX веке, а страна под названием Украина лишь в XX», — заметил Алексей К.

Некоторые комментаторы заподозрили украинского депутата в низком интеллектуальном уровне и крайне некачественном образовании, которое он, судя по всему, получил в образовательных учреждениях Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Что возьмешь с бандеровской Украины? Какие библиотеки? Сам Гончаренко этот в библиотеку часто наведывается? Если бы он книги читал, то не занимался подобным бредом душевнобольного», — считает Павел С.

Часть пользователей убеждены, что Гончаренко не важны настоящие исторические факты, ему крайне важно показать любыми средствами превосходство Украины над Россией, что является признаком нацисткой идеологии.

«Кто на это существо внимание обращает? Это же неуч, русофоб, который наглядно демонстрирует свою безграмотность! К тому же с наклонностью к нацистской идеологии», — написал Геннадий Г.

Ряд граждан отметили, что именно этот украинский депутат принял активное участие в сожжении людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Поэтому, считают люди, данный представитель власти на Украине должен понести наказание за свои поступки.

«А против этого Гончаренко уголовное дело заведено? Неплохо было бы еще и награду за его башку назначить! Напомню. Это тот самый персонаж, который участвовал в сожжении людей в Одессе 2 мая 2014 года, а потом делал «весёлые» репортажи с Дома профсоюзов. Профессиональный майдаун, профессиональный провокатор», — напомнил Игорь Л.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко twitter.comgoncharenkoua

Нашлись и те, кто уверен, что лишь с приходом российских войск на Украину удастся спасти народ этой страны от новоявленных нацистов во власти.

«Там царит такая шизофрения! Остаётся только ждать, когда здравость ума вновь возвратится. Но произойдёт это, судя по всему, только с приходом вооружённых сил Российской Федерации в Киев», — поделился своим мнением Пауль П.

Напомним, 31 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в Facebook, что развесил в столице Украины плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.