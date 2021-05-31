Фильм основан на событиях, происходивших в ЦАР всего около полугода назад. Тогда экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой боевиков, попытался осуществить государственный переворот, однако вооруженные силы страны (FACA) дали отпор бандитам и за несколько месяцев разгромили вооруженные группировки.

Vostok.Today Афиша фильма

Во многом успех FACA связан с работой российских инструкторов, которые занимались обучением личного состава армии и консультировали центральноафриканских военных во время контртеррористической операции. Главным героем «Туриста» стал один из таких специалистов с позывным, давшим название картине. Вместе с другими инструкторами он был вынужден встать на защиту мирных жителей от бандитов и проявить личное мужество, чтобы с честью выдержать все выпавшие на его долю испытания. Военный историк Борис Юлин считает, что в российском обществе существует запрос на подобные фильмы. Однако отечественные кинематографисты не балуют зрителя патриотическими лентами.

«У нас кроме антисоветизма поднимается очень мало тем. Люди радуются фильмам, которые не имеют подобного окраса. Например, «28 панфиловцев» в свое время очень хорошо прошли», — напомнил эксперт.

Юлин уверен, что выбор Центральной Африки в качестве места действия не оказал большого влияния на интерес к картине. Гораздо важнее тот факт, что фильм «не заставляет зрителя стыдиться за родину».

«Думаю, это связано не с тем, что показали работу инструкторов в ЦАР. У нас народ истосковался по нормальному, крепкому кино, в котором не будет поливания страны грязью», — подчеркнул Юлин.

С экспертом согласны и рядовые зрители. Фильм получает положительные оценки, причем критики отмечают не неожиданные повороты сюжета или запредельную компьютерную графику. Главными достоинствами «Туриста» стало отсутствие в нем привычных в последние годы штампов о заброшенных неизвестно куда молоденьких солдатиках, командирах-алкоголиках и прочих подобных образов. Вместо этого на экране появляются простые русские мужики, которые достойно выполняют непростую, опасную работу. Они не произносят пафосных речей, а защищают граждан далекой страны от бандитов.

Также картина удостоилась восторженных отзывов центральноафриканских зрителей, увидевших фильм на пять дней раньше россиян. Премьера «Туриста» состоялась на главном стадионе ЦАР 14 мая, и за первые два дня проката его посмотрели более 70 000 местных жителей.