Убившая миллионы пандемия, похоже, оплачена США — American Conservative
Кажется, что это сюжет из научной фантастики, однако это самая настоящая реальность: США профинансировали работу, которая, вероятно, привела к пандемии COVID-19. Проведение исследований, благодаря которым можно было бы создать биологическое оружие, — изменение генома для формирования максимально возможной инфекционности для человеческих клеток — было передано в Китай на субподряд. Однако из-за массового сокрытия фактов, вероятность того, что когда-нибудь станет точно известно о том, почему скончалось так много людей, крайне мала, пишет бывший дипломатПитер Ван Бурен в статье, вышедшей 31 мая в The American Conservative.
Существует две версии того, откуда появился новый коронавирус. По одной из них патоген вышел из природы, сумев найти пути передачи от летучих мышей к человеку. Сторонники же второй утверждают, что вирус был генетически сконструирован в Уханьском институте вирусологии и вырвался наружу в результате утечки. Иными словами, карантины и гибель близких, возможно, носили рукотворный характер. И дело не только в том, чтобы возложить на кого-то вину. Понимание того, откуда на самом деле появился патоген, крайне важно для того, чтобы не допустить этого впредь, а также чтобы разработать нормы проведения будущих исследований в области мутаций вирусов.
Первыми, кто стал серьезно рассматривать возможность искусственного, а не естественного происхождения вируса, были биологи. Так, недавно ученый Николас Уэйд задал напрямую в Бюллетене ученых-ядерщиков вопрос о том, «люди или природа открыла ящик Пандоры в Ухане?». По его словам, больше свидетельств указывает на рукотворность произошедшего.
Все началось с нью-йоркской некоммерческой научной организации EcoHealth Alliance. На протяжении 20 лет ее сотрудники занимались тем, что создавали более опасные вирусы, чем те, которые существуют в природе. По словам ученых, они стремились опередить природу, чтобы предсказать и предотвратить «переходы» патогенов от носителей-животных к человеку. Подобный результат достигается с помощью технологии, как будто взятой из фантастического фильма и известной как «мутация с приобретением функции» (gain-of-function) — генетическая манипуляция с целью «улучшения» природы. Благодаря этой работе ученые уже смогли воссоздать «испанку» — поразивший мир в 1918-м вирус гриппа, — синтезировать почти полностью исчезнувший вирус полиомиелита, а также внедрить ген оспы в родственный вирус.
Отчасти эта работа проводилась в Уханьском институте вирусологии в сотрудничестве с Университетом Северной Каролины. В основном их исследования были сфокусированы на повышении способности вирусов, находящихся у летучих мышей, передаваться человеку. В ноябре 2015 года эти два научных учреждения создали искусственный вирус, который прежде представлял опасность лишь для летучих мышей, однако теперь мог поражать и клетки дыхательных путей человека.
Ключевой эксперт в Ухане Ши Чжэнли, которую прозвали «Женщина — летучая мышь», стала заниматься дальнейшими исследованиями, создавая коронавирусы, которые могли поражать клетки человеческого организма. Во время правления Барака Обамы ее исследования получили финансирование со стороны Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (НИАИЗ), который входит в Национальный институт здоровья (НИЗ). Изначально НИАИЗ выдавал эти гранты организации EcoHealth, которая уже, в свою очередь, отдавала их в порядке субподряда в Ухань. Иными словами, работы, которые, скорее всего, и стали причиной пандемии коронавируса, были профинансированы со стороны США.
Лаборатория в Ухане привлекала к себе внимание и до начала пандемии. После скандальной лекции Ши Чжэнли, которую она дала в сентябре 2019 года в Мозамбике, научное учреждение закрыло доступ к своей базе данных о коронавирусе. Правительство КНР до сих пор отказывается предоставлять какие-либо изначальные данные, сведения о том, кто имел доступ к исследованиям или записи из лабораторий. Еще один ученый из Уханя был уволен из одного из университетов Канады за то, что вывез в КНР образцы смертоносных патогенов, в том числе вируса Эбола. Лаборатория также пыталась украсть интеллектуальную собственность на Ремдесивир — целый класс антивирусных препаратов, которые использовались для лечения COVID-19 до появления вакцины. Более того, в редакционный совет издаваемого Ши Чжэнли журнала входят представители вооруженных сил КНР.
Уже в 2018 году лаборатория в Ухане вызвала озабоченность со стороны посетивших ее инспекторов по безопасности из Государственного департамента.
Китайские ученые работали в довольно мягких условиях безопасности уровня BSL2, недостаточных, чтобы содержать такой вирус, как COVID-19.
При этом другая теория о происхождении коронавируса — из природы — так и не была подкреплена достаточным числом доказательств.
И все же спустя 15 месяцев после начала пандемии коронавируса, китайские исследователи так и не смогли найти изначальную популяцию летучих мышей или промежуточных видов, на которые мог передаться коронавирус, или серологические сведения о том, что кто-то из жителей КНР, в том числе в Ухане, подвергался заражению коронавирусом ранее конца 2019 года. В рамках поиска естественных следов происхождения китайские эксперты изучили более 80 тыс. различных животных из десятков провинций Китая. И в природе не было найдено ни одного следа нового коронавируса. Китайские ученые обнаружили примордиальные случаи в Ухане у людей, никак не связанных с печально известным рынком, где, как утверждают в Пекине, и было первое заражение вируса от летучей мыши человеку.
Тогда почему, напрашивается актуальный вопрос, версия о естественном происхождении вируса по-прежнему актуальна. Так, одним из наиболее решительных примеров поддержки этой версии стало опубликованное в начале 2020 года письмо в британском медицинском журнале Lancet. Примечательно, что написано оно было не учеными, а президентом организации EcoHealth Питером Дасзаком, который и отдал генетические исследования в субподряд в Ухань. Если коронавирус действительно вырвался из уханьской лаборатории, EcoHealth, возможно, придется нести за это ответственность. Это же можно сказать и об американском правительстве. В результате организация распространила в СМИ целый ряд версий, которые никто не подверг сомнению. В них на всех, кто говорил о рукотворном происхождении коронавируса, навешивался ярлык сторонника теорий заговора.
Тем же временем связанный с Китаем научный журнал Университета Массачусетс «Медикал Скул» подготовил статью, в которой опровергалась версия о том, что коронавирус появился в уханьской лаборатории. В этом журнал повторял позицию китайского правительства. Вслед за американскими СМИ издание назвало всё, что не вписывается в эту версию событий, «домыслами, слухами и теориями заговора». Официальные лица также стали выступать против всего, в том числе против любых связей с патогеном вплоть до его названия, например, против уханьского вируса.
Помимо попыток скрыть реальное происхождение вируса, были и такие, как доктор Энтони Фаучи. Так, отвечая на вопрос сенатора-республиканца Рэнда Пола, он заявил, что тот «полностью и абсолютно ошибается — НИЗ никогда не финансировал и не финансирует исследования в области мутаций с приобретением функции в Уханьском институте вирусологии». Похоже, что Фаучи солгал под присягой, потому что теперь он признает, что «нет никаких гарантий» того, что деньги американских налогоплательщиков не пошли в Ухане именно на эти цели. Медик также полностью изменил свою позицию, отметив, что он больше не считает, что коронавирус появился естественным путем.
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Скрыть эти факты помогли всеми возможными средствами американские СМИ. Хотя в 2021 году издание The Wall Street Journal и сообщило со ссылкой на не разглашавшиеся данные американской разведки о том, что трое ученых Уханьского института вирусологии были госпитализированы в ноябре 2019 года — за месяц до первых случаев заражений коронавирусом среди простых жителей — со схожими с COVID-19 симптомами, за год до этого они продемонстрировали полное отсутствие любопытства.
В статье The Wall Street Journal было указано на важный аспект — то, что эти сведения не разглашались. Иными словами, СМИ об этом инциденте не знали, тогда как во властных структурах люди были вполне осведомлены. Поэтому, когда бывший президент Дональд Трамп говорил о своем решении, которое оказалось довольно дальновидным, остановить авиасообщение с Китаем в начале 2020 года, он знал об этом докладе разведки. Как и во многих случаях, когда дело касается разведки, президент должен был действовать на основе имеющихся у него сведений и информировать общественность, не раскрывая источники и методы. Никто в здравом уме не станет утверждать, что решение остановить авиасообщение было ошибочным.
У СМИ тем не менее были другие приоритеты. Они сразу же окрестили это решение «расистским» и стали продвигать бездоказательное объяснение китайского правительства о том, что пандемия и уханьская лаборатория никак не связаны.
Например, The Washington Post вышла со статьей, озаглавленной «Эксперты развенчали маргинальную теорию о связи китайского коронавируса с исследованием биологического оружия» (Experts debunk fringe theory linking China’s coronavirus to weapons research). В еще одной статье издание говорилось о том, что верить в причастность КНР к коронавирусу — одно и то же, что поверить в обвинения, которые в 1985 году выдвинул Советский Союз, заявив, что ВИЧ создан ЦРУ.
Эту тональность поддержала и The New York Times, опубликовавшая в феврале 2020 года статью «Сенатор Том Коттон повторил маргинальную версию о происхождении коронавируса» (Senator Tom Cotton Repeats Fringe Theory of Coronavirus Origins). В ней, в частности, указывалось, что «ученые отбросили предположения о том, что китайское правительство стояло за вспышкой».
Издание, правда, не назвало ни одного из этих предполагаемых ученых. Затем появилась статья-биография «в стиле жития святых» о Ши Чжэнли. Впоследствии The New York Times назвала ее одним из 100 самых влиятельных людей 2020 года. В то же самое время СМИ затыкали рот тем, кто придерживается противоположной точки зрения, даже высмеяв нобелевского лауреата, одного из открывателей ВИЧ, за предположение о неестественном происхождении вируса.
И только сейчас, спустя несколько месяцев после прихода администрации Джо Байдена, когда его правлению ничего не угрожает, СМИ готовы взглянуть в этот ящик Пандоры. Портал Politifact уже пересмотрел свою «фактуру» о пандемии, тогда как Facebook объявил о том, что больше не будет подвергать цензуре публикации о рукотворности вируса.
Тем не менее, несмотря на гибель миллионов людей, Вашингтон по-прежнему мало интересует вопрос о происхождении вируса. Администрация Байдена прекратила расследование Госдепартамента в марте этого года, заявив, что оно было политически мотивированным. Под давлением Байден позже попросил провести собственное расследование, которое, вероятно, завершится благополучно тем, что будет сказано: ни один из сценариев нельзя с уверенностью исключить или подтвердить.
Дымящегося пистолета не будет. Люди, которые знают правду, правительства Китая и Америки, а также EcoHealth, уже были уличены во лжи. Хотя такого рода исследования по мутации вирусов не оставляют физических маркеров, подтверждающих происхождение, на сегодняшний день нет доказательств естественного происхождения COVID-19. Проще показать, что его не было.
Действительно, известно, что в Ухане проводились исследование в области мутации вирусов, направленные на превращение COVID-19 из изначально неопасного для человека патогена в супервирус, который способен быстро распространяться и сопротивляться существовавшим на тот момент лекарствам и вакцинам. Известно, что первые случаи заражения вирусом были в Ухане, и среди них есть исследователи из вирусологической лаборатории, которые были инфицированы в ноябре 2019 года. Есть сведения также и о том, что меры предосторожности в лаборатории были недостаточны для сдерживания вируса. В случае убийства этого было бы достаточно, чтобы без всяких разумных сомнений показать присяжным средства, мотив и метод.
Также известно, что США финансировали базовые исследования мутаций с приобретением функции в лаборатории в Ухане, как и очевидно, что, несмотря на глобальную важность этой истории, средства массовой информации не проявили никакого любопытства. Вместо этого они продвигали версии, скрывающие известные факты.
Едва ли когда-либо на поверхность выйдет правда, тогда как политики и ученые мужи извлекут максимальную пользу из сложившейся двусмысленности. Однако ясно также и то, что люди, потерявшие близких, лишившиеся работы, впавшие в отчаяние из-за социальных ограничений, заслуживают большего.