Билборды с оскорблениями в адрес Москвы появились на улицах столицы Украины города Киева. Об этом сообщил 30 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Депутат разместил на улицах Киева билборды со своей фотографией и с надписями: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», «В Киеве уже были золотые ворота, когда в Москве жабы квакали». Гончаренко пояснил, что эта акция приурочена к Дню Киева, таким «оригинальным» способом он решил напомнить горожанам об исторических достижениях Киева.

Читайте также: К Дню Киева в городе появились билборды с оскорблениями в адрес Москвы

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Инсайдер UA». Многие отметили, что целью данных билбордов было разжигание розни. Иные отметили, что сравнивать Киев и Москву некорректно, так как в Москве уровень жизни на порядок выше.

«Это все равно, что сравнивать с Египтом, Персией, Грецией и т. д., — бессмысленно…» — написал Андрей.

«В Москве в год строят по несколько новых станций метро, а в Киеве жабы квакают», — добавил Александр.

Brateevsky Станция метро Лермонтовский проспект. Москва

«И… [зачем] так делать? Разжигать ненависть…» — не понимает Богдан.

«А было дело, когда Алёша [Гончаренко] по Одессе бегал и рассказывал, что без русского языка мы никто и ничто, и важно знать что украинцы — русские», — напомнил Владимир.

«А почему он не сказал про Вашингтон в таком тоне?» — поинтересовался Roman.

«Ещё бы кто объяснил, какое отношение к русскому городу Киеву имеют останки созданной большевиками Украины. Единственная цель и смысл существования государства Украина — быть кучей го*на под дверью России. Жму руку и обнимаю, ваш Капитан Очевидность», — добавил Александр Р.

«Ну Дербент был основан ещё в 6 веке до нашей эры, Ладога в 753, Новгород в 859, почему именно Москва в тексте? Не понимаю логику», — отметил Alexander D.

«А он, вообще, какое отношение к Киеву, если оно из Одессы?» — спрашивает кукусь.

«Прошли годы. Всё переменилось… Киев, как и положено, разграбили… Но ещё не сожгли…» — добавил один из читателей.

«Золото Скифов тоже в Киеве было. Шо по чем? Сейчас жабы квакают у большинства в карманах… Еще золотой унитаз и батон где то был… все у вас было, и одна жаба есть, кажется эта жаба с Москвы», — написал Мистер Пропер.

«Причём тут что было полторы тысячи лет назад? Тем обиднее все про*рать, имея такую фору. Украина немного отстаёт от России по законам. Ну, например, насколько я понял, только в прошлом году на Украине появились камеры на дорогах. В России с 2009 года, а сейчас их столько, что люди просто боятся пересечь линию между полос при подъезде к светофору. Это есть проявление несвободы? Тогда да», — добавил Alexander B.

«Пхах, а в США еще индейцы полуголые бегали, а в ОАЭ еще бедуины в палатках жили И где сейчас лучше живется? В Украине? Рассчитано на вышиватных… которым кроме вышиванки и борща гордится по факту нечем», — написал Peace Walker.

Ternopilcity.gov.ua В Тернополе

«Ну когда-то и были золотые ворота в Украине, когда в Москве жабы квакали, но Москва быстро пошла вперёд и теперь Москва золотоглава, а в Украине даже и жаб нет, а скоро и земли не будет в Украине, а Москва всё золотится и золотится…» — пишет Лидия Д.

«Почему все ссылаются на историю? Самая неточная наука, а вы так словами балуетесь. Смотрите… по факту что сейчас происходит. Блокировка неугодных российских сайтов в интернете, из-за чего пострадали только украинцы. Бесконечная война из-за того что мы и дальше хотим сосать деньги из МВФ. Запрет говорить на том языке, на котором удобно. Восточная Украина кормит западную и Киев. Квартплата дороже, чем пенсии. Конкретно для меня — очень много льготников из-за того, что их отцы «служили» в АТО… Цены на товары (которые мы производим) в магазинах заоблачные. Один закон в ВР (Раде — М. Р.) дебильнее другого. Ну ещё много чего можете и сами вспомнить. По этому надо решать эти проблемы, а не писать хе*ню на бордах, уверен что на эту шляпу потратили тоже не мало», — отметил Александр Е.

«Уже в Европе его (Гончаренко — О. П.) заткнули, а у нас он гавкает!!!» — подытожила Nata Nata.

Читайте также: «Ну всё, перемога свершилась». В Киеве пытались сжечь «Кремль»