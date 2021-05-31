Прошлой осенью родители первоклассников, которые ходят в частную школу Нью-Йорка со стоимостью обучения в $55 тыс. в год, были шокированы, узнав, что их детям преподают половое просвещение и в столь раннем возрасте рассказывают об онанизме. Администрация школы сообщила, что родители просто неправильно интерпретировали школьный материал.

Иван Шилов ИА REGNUM Продажа ребёнка (по мотивам В.Верещагина)

Однако после того, как на прошлой неделе издание The Post выпустило статью о том, как в классе детям рассказывали про фильмы для взрослых, родители вновь атаковали школу. На уроках детям также объясняли, что родители или бабушки с дедушками не должны к ним прикасаться без разрешения. Некоторые согласились, что это, возможно, поможет уберечь детей от домогательств, но другие родители ужаснулись и заявили, что это крайность.

Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данную тему и почти единодушно согласились, что дети в первом классе (6−7 лет) слишком малы для подобных обсуждений и даже для такой «прогрессивной страны», как США, половое просвещение в первом классе кажется ненормальным явлением.

«Детям в первом классе 6−7 лет. Немного рановато, особенно без разрешения родителей», — написал пользователь под ником @PedanticPerson.

Woodleywonderworks Начальная школа в США

«В государственных школах происходит то же самое?» — поинтересовался @EricGForster1.

«Что происходит в этой школе (Dalton), и почему родители не забирают оттуда детей? Неужели тяжело найти нормальную школу?» — спрашивает @EverydayFinance.

«Как такое допустили? Когда я была в школе, в 5-м классе, девочкам отдельно от мальчиков рассказывали про месячные и про основы репродуктивной системы. Родителей просили подписать разрешение. Я думала, это вообще нелегально не предупреждать родителей», — заявила @LeelaGupta4.

«Я вот что не могу понять, если вы можете себе позволить отправить ребенка в Dalton, почему вы не можете себе позволить забрать его оттуда?» — спросила @benevolentnonce.

«Мои дети закончили школу до того, как появились эти либеральные курсы. Если бы я увидел это сейчас, я бы перевел детей на домашнее образование и договорился с другими родителями нанимать репетиторов», — заявил @Jmleng1.

«Это напоминает педофилию. Это незаконно. Те, кто спонсирует, поддерживает и рекламирует это, должны быть изолированы от детей», — пишет @AdamantPluto.

«Америка сходит с ума. Я боюсь, что безумие распространяется и по другим странам. А были времена, когда США являлись примером», — выразил мнение @amrutheshwaro.

«Заставляет меня гордиться, что я не покупаюсь на всю эту ультрапрогрессивную чушь», — заявила @luissanxez.

«Зачем этому учить? Не думаю, что у детей не хватает знаний по этой теме. Половое созревание обычно отвечает за это», — рассказал @BadArbiter.

«Мне так жалко современных детей. Нет времени, чтобы просто побыть ребенком. Я не думал о мастурбации в начальной школе. Мы катались на великах, лошадях, играли в веревочки, настольные игры, и над нами не наседала мама. Гуляли по 3 км в школу и обратно», — пишет @JesseygirlSusan.

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«В «Дивном новом мире» «эротические игры» начинаются в начальной школе. Цель — разделить секс с моральными обязательствами и родительством, потому что это угрожает мировому господству», — написал @aaronsibarium, сделав отсылку к антиутопическому сатирическому роману писателя Олдоса Хаксли. Отметим, что на Западе этот роман часто сравнивают с развитием современных США.

«Если даже эти родители не могут что-то изменить, представьте, с чем приходится сталкиваться родителям, чьи дети ходят в обычные школы», — отметил @deplirable_diva.

Напомним, в публикации The Post сообщается, что деньги на уроки по половому воспитанию в школе Dalton в 2012 году выделил семейный американский фонд Pershing Square Foundation, основанный Биллом Экманом и его женой Карен. Фонд выделил $450 тыс.