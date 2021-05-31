Пандемия коронавируса не самая смертоносная в истории Земли, но точно самая загадочная. Когда вводили первые локдауны, ученые заверяли: вирус имеет естественное происхождение. Произошла то ли мутация, то ли каким-то невероятным способом скрещивание летучих мышей и панголинов, потому что в ДНК коронавируса обнаружены фрагменты и тех, и других.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

«Это Билл Гейтс наслал на нас корону», «сам рассказывал об эксперименте по сокращению населения Земли», — такими фразами тут же запестрил интернет. Возникла теория заговора. Позже появились иные версии — о биологическом оружии Китая или США, кому что больше нравилось.

Вот что можно было тогда прочитать как бы научного в СМИ:

20.03.20: «Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение», — пишут ведущие мировые СМИ, ссылаясь на комментарии британских микробиологов и вирусологов. Согласно результатам исследований штамма коронавируса SARS-CoV-2, которым по всему миру заразились уже около 250 тысяч человек и погибло около 10 тысяч заболевших, вирус появился в результате естественной эволюции. Таким образом представители научного мира развенчали теорию о том, что COVID-19 мог быть создан искусственно».

На чем основывались? Конечно, как бы на фактах — изучали геном и штаммы коронавируса. Некто Кристиан Андерсен, сотрудник кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research, заверял: «Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов».

По данным ученых, «RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала настолько, что они стали способными оказывать влияние на клетки человека на молекулярном уровне».

Wuhan.gov.cn Пациент с подозрением на коронавирус в Ухане

Лично у меня оставались вопросы: когда началась эта эволюция и что, а может, кто ее запустил? Что стало критической точкой для перехода количества в качество? Ответов не было.

Наступил 2021 год. До сих пор ничего ясного в вопросе нет, хотя уже есть вакцины, неизвестно, правда, насколько эффективны и долговременны, но они есть! А ответов на вопрос о происхождении ковида так и нет. Есть лишь новое утверждение. И прозвучало оно сначала в марте 2021 года от британских ученых — не очень им верят, стали притчей во языцех — а 28 мая аналогичная версия пришла из США. Снова ученые выяснили…

Британцы: «Нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса» (16.03.21).

Профессор из Англии Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен настаивают, что имеют доказательства искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщила Daily Mail. Китайские ученые, считают бритты, разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. «Затем они попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса», — говорится в исследовании.

Как так сумели замести следы, что весь мир стоит на ушах? Не вяжется. Может, случайно плохо помыли пробирку? В это больше верится. И как Далглиш и Соренсен узнали о том, что — цитата — «уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей».

Лаборатория в США. (сс) Governor Tom Wolf

Им кто об этом сообщил? Где обнаружена такая информация? Или это всего лишь версия? Вопрос и к журналистам? Как вы беседуете с людьми? Задайте вопросы, которые не оставят белых пятен и сомнений! Иначе снова все это — просто слухи и версии. А фраза, что «один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом, — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса, ничего не дает в плане доказательств.

Что это за четыре аминокислоты? Почему именно их так недоставало коронавирусу, чтобы преодолеть межвидовой барьер?

Еще в начале пандемии мы с подругой прочитали статью какого-то российского фармацевта, где он тоже про четыре компонента говорил, называл кусочек вставки в геном фуриновым сайтом и утверждал, что эта вставка как раз обеспечила проникновение вируса в человека. До того момента коронавирус поражал только животных. Вполне убедительно было написано. Но незадача — опять не ясно, почему тогда, в 2020 году, никто из ученых не рассматривал всерьез такую версию. Напротив, они единодушно заверяли: «виноваты» летучие мыши и любители их есть — китайцы.

(сс) Sweetaholic Летучая мышь

В наш российский День пограничника (28 мая 2021-го) «проснулась» разведка США. Они тоже решили — дадим отпор агрессору и оккупанту.

«Сотрудники американской разведки сообщили Белому дому, что у них есть ряд еще не проверенных данных о происхождении коронавируса, которые требуют дополнительного компьютерного анализа, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников», — такой текст стали озвучивать вчера многие СМИ. Мол, сотрудники разведки США «надеются задействовать «колоссальные» компьютерные мощности для установления происхождения вируса».

А президент СШАДжо Байден заявил в четверг, что выпустит отчет о происхождении ковида. «Ранее Белый дом распространил релиз, — читаем новости, — согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса — при передаче человеку от животного и из лаборатории».

(сс) The White House Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и президент США Джо Байден

Байден выделил разведке 90 дней для выяснения вопроса. Значит ли это, что через три месяца нам все, наконец, откроется? Не думаю, слишком запутанный сюжет. Да и заинтересованных сторон хватает. Но лед тронулся, что, конечно, радует. Разумеется, посольство КНР считает теорию о «лабораторной утечке» коронавируса клеветой.