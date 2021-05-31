Мир становится всё более цифровым, и его проблемы перемещаются в область интернета, связи и телекоммуникаций. Дети всё свободное время «сидят» в смартфонах, соцсети полны нарушающим законы контентом, а мобильной связи иногда нет не только в глубинке, но и на некоторых участках федеральных трасс Русского Севера. Но образование, науку, развитие без цифровых технологий уже не представить. На вопросы ИА REGNUM ответил директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин.

Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком Андрей Прищемихин, директор архангельского филиала ПАО «Ростелеком»

Владимир Станулевич: Во многих районах области, и даже на федеральной трассе М-8 Москва-Архангельск, есть участки, где нет мобильной связи. Когда она появится на всём протяжении основных дорог?

Андрей Прищемихин: Обеспечение связью основных трасс области — это важный вопрос безопасности на дорогах. У людей должна быть возможность вызвать помощь в случае экстренной ситуации.

Для коммерческих компаний развитие мобильной связи вдоль трасс большой протяженности, где не проживает население и не предусматривается подключение новых клиентов, к сожалению, не окупаемо. Также для развертывания мобильной связи, в том числе установки базовых станций, необходимо электроснабжение, которого на некоторых участках трассы просто нет.

Как вариант я вижу развитие мобильной связи вдоль трасс в виде государственно-частного партнёрства, когда привлекаются и федеральные средства, и средства операторов связи. Это позволит сделать пребывание населения на любом отрезке дорог нашего региона комфортным и безопасным.

Владимир Станулевич: На большей части Антониево-Сийского монастыря, где был пострижен в монахи основатель династии Романовых боярин Федор Никитич, нет связи. Когда она появится?

Андрей Прищемихин: В 2020 году к 500-летию Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря в рамках государственного контракта компания «Ростелеком» установила оборудование, позволяющее осуществить покрытие мобильной связью территорию монастыря любым оператором. В настоящее время услуги сотовой связи предоставляют компании Tele 2 и «Ростелеком».

Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком Прокладка волоконно-оптического кабеля связи

Владимир Станулевич: Даже в глухих деревнях висят синие телефоны-автоматы. Почему посторонний не может позвонить по нему за деньги?

Андрей Прищемихин: С 2018 года для звонков с таксофонов не требуются никакие карточки, звонки бесплатные для всех. С 2019 года также отменена оплата при совершении междугородных вызовов и при звонках на номера мобильных операторов.

Владимир Станулевич: Разделена ли территория области по зонам интересов операторов мобильной связи? Какой из операторов лучший в развитии услуг населению?

Андрей Прищемихин: У каждого оператора мобильной связи есть своя стратегия развития. В её рамках принимаются решения с учетом конкурентной ситуации, наличия каналов связи, электроснабжения, численности населения и прочих факторов.

Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком Сварка оптического волокна

Владимир Станулевич: Регионы Арктики заключают договоры на подключение к международному кабелю Arktic Connekt. Говорили, что НАО не надо подключать, что там высокоскоростной интернет уже есть, но сейчас НАО всё-таки подключается. Нужен ли Arktic Connekt для Архангельской области?

Андрей Прищемихин: На сегодняшний день в направлении Ненецкого автономного округа проложен только один магистральный кабель связи, связывающий округ с большой землей. Любое его повреждение оставляет целый арктический регион без связи, иногда перерывы могут доходить до суток. Поэтому подключение к Arktic Connekt позволит организовать необходимый для округа резерв.

В Архангельской области иная ситуация. В регионе развитие телекоммуникационной инфраструктуры идет в хорошем темпе. Магистральные каналы связи широкой пропускной способности организованы по основным направлениям, в том числе резервные. Таким образом, для области нет существенной необходимости подключения к еще одному каналу связи.

Владимир Станулевич: Преступный контент в интернете надо блокировать по ключевым словам автоматически или оставить всё как есть? Не ведет ли это часть молодежи на скамью подсудимых?

Андрей Прищемихин: Считаю автоматическую блокировку хорошим решением. Действительно, в интернете достаточно негативного и преступного контента. Пока технологии поиска и блокировки еще оттачиваются, юридическая база изменяется с получением опыта. Однозначно нельзя делать вид, будто опасной информации в сети нет.

Владимир Станулевич: Как Вы объясняете неприятие некоторыми людьми формата 5G — доходит до сноса вышек?

Андрей Прищемихин: Я читал о поджоге вышек в Великобритании. Могу связать это только с неинформированностью некоторых людей. В целом многих пугает незнакомое и малоизвестное. К тому же в мире случилась пандемия, что, возможно, усугубило тревожное восприятие подобных инноваций.

Пресс-служба архангельского отделения ПАО Ростелеком Точка доступа в интернет

Владимир Станулевич: Исследования по влиянию электромагнитного излучения на человека не публикуются. Что бы Вы посоветовали для сохранения здоровья?

Андрей Прищемихин: Для сохранения физического здоровья я бы посоветовал правильно питаться и ежедневно быть на свежем воздухе. Беспокоиться по поводу «излучающего» оборудования не стоит: всё, установленное в наших домах, даже интернет-роутеры, имеет характеристики, безопасные для жизни и здоровья людей.

Владимир Станулевич: Молодежь сидит в гаджетах, что мешает ее гармоничному развитию. Что делать?

Андрей Прищемихин: Этот вопрос я бы задал родителям, которые очень часто дают маленьким детям в руки телефон, чтобы они были заняты и просто не мешали заниматься своими делами. Считаю главной задачей родителей гармонично развивать детей — необходимо знакомить их с книгами, ходить в музеи, давать какие-то физические нагрузки для здоровья, в любом городе много интересных мест, где можно весело и познавательно провести время. При этом я не против современных гаджетов и их возможностей, но контроль за количеством времени, проведенного в телефоне или планшете, конечно, остается за взрослыми.