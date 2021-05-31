Члены законодательного собрания американского штата Техас из числа демократов отказались 30 мая принимать участие в голосовании по спорному закону «о чистоте выборов», предложенному Республиканской партией, и массово покинули его обсуждение. Об этом 31 мая сообщает New York Post. Данная новость привлекла внимание многих пользователей в Twitter.

Jennifer Parr Горящий американский флаг

Мнения разделились на два лагеря, где одни с твердой уверенностью поддержали бойкот демократов, а другие усомнились в его необходимости и в том, что ситуация действительно настолько драматична, насколько ее показывают демократические СМИ.

Daniel Mayer Законодательное собрание Техаса

«Демократам нужно, чтобы каждый мог проголосовать, если захочет. Республиканцы, коррумпированные Трампом, отчаянно пытаются принять новые законы о выборах, которые позволят штатам узурпировать контроль над местными избирательными бюро и влиять на выборы. Коррупция», — пишет @JiQed.

«Республиканцам нужно жульничать, чтобы выиграть, они знают, что в открытых и честных выборах они проиграют», — уверил @catgirl48235641.

«Невероятно, ВАУ! Фашисты проиграли. Боже, благослови нашу славную Америку. Логика & права человека выиграли», — выразил свое мнение @7th_Body.

«Кому-то стоит посмотреть определение фашизма в словаре вместо того, чтобы повторять лозунги демократов», — ответил @StoneKold.

«Но если бы на их месте были республиканцы, то их бы назвали расистами и фанатиками. Обе партии — мусорная помойка. Если мы увидим картину целиком, то возможно, ВОЗМОЖНО мы сможем спасти этот союз», — заявила @kyle_ricciardi.

«По сути, техасские демократы сказали «Пошли вы!» своим противникам из Республиканской партии, что напоминает 1964 год, когда второй кандидат в президенты от Республиканской партии сказал, что «это не порок, быть экстремистом в вопросе защиты свободы» — написал @Andrews42 °F.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Нужно отметить, что множество людей поздравили демократов с «маленькой победой» и поблагодарили их за то, что они борются за демократию. Тем не менее многие пользователи также выразили мнение, что законопроект республиканцев не такой страшный, каким его представляют демократы, и что предлагаемые ограничения помогут создать более справедливое голосование.

«Просто покажи свои права перед голосованием. Почему демократы против этого? Почему демократы называют это мошенничеством и подавлением избирателей?» — поинтересовался @SR4Life515.

«Мы же сейчас говорим о подавлении жульничества (на выборах), которое сейчас легко делается», — написал @TheRealFloydsox.

«В 2020 году левые потрошили, приостанавливали и полностью обходили законы о выборах; возвращение к некоему подобию нормального процесса голосования не является «ограничением», — написал @TheRealFloydsox.

Adam Schultz Джо Байден и Камала Харрис

«Вы должны зарегистрироваться и показать удостоверение личности, если попросят, чего тяжелого? И приходите на голосование лично», — отметила @Wayland46518597 и получила ответ от @IStinkAtGaming: «Простые решения для простых людей. Мир сложный… БОЛЬШОЙ… не простой. Я так думаю».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект был внесен республиканскими законодателями после проигрыша бывшего президента Дональда Трампа президенту Байдену на выборах 2020 года и обвинений в том, что причиной этого было мошенничество на выборах. Законодатели штатов, в которых преобладают представители Республиканской партии, по всей стране поспешили принять строгие законы о «честности выборов», которые демократы подвергли критике как нападение на демократию.