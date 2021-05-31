Честны ли выборы в США? Многие американцы так не думают
Члены законодательного собрания американского штата Техас из числа демократов отказались 30 мая принимать участие в голосовании по спорному закону «о чистоте выборов», предложенному Республиканской партией, и массово покинули его обсуждение. Об этом 31 мая сообщает New York Post. Данная новость привлекла внимание многих пользователей в Twitter.
Мнения разделились на два лагеря, где одни с твердой уверенностью поддержали бойкот демократов, а другие усомнились в его необходимости и в том, что ситуация действительно настолько драматична, насколько ее показывают демократические СМИ.
«Демократам нужно, чтобы каждый мог проголосовать, если захочет. Республиканцы, коррумпированные Трампом, отчаянно пытаются принять новые законы о выборах, которые позволят штатам узурпировать контроль над местными избирательными бюро и влиять на выборы. Коррупция», — пишет @JiQed.
«Республиканцам нужно жульничать, чтобы выиграть, они знают, что в открытых и честных выборах они проиграют», — уверил @catgirl48235641.
«Невероятно, ВАУ! Фашисты проиграли. Боже, благослови нашу славную Америку. Логика & права человека выиграли», — выразил свое мнение @7th_Body.
«Кому-то стоит посмотреть определение фашизма в словаре вместо того, чтобы повторять лозунги демократов», — ответил @StoneKold.
«Но если бы на их месте были республиканцы, то их бы назвали расистами и фанатиками. Обе партии — мусорная помойка. Если мы увидим картину целиком, то возможно, ВОЗМОЖНО мы сможем спасти этот союз», — заявила @kyle_ricciardi.
«По сути, техасские демократы сказали «Пошли вы!» своим противникам из Республиканской партии, что напоминает 1964 год, когда второй кандидат в президенты от Республиканской партии сказал, что «это не порок, быть экстремистом в вопросе защиты свободы» — написал @Andrews42 °F.
Нужно отметить, что множество людей поздравили демократов с «маленькой победой» и поблагодарили их за то, что они борются за демократию. Тем не менее многие пользователи также выразили мнение, что законопроект республиканцев не такой страшный, каким его представляют демократы, и что предлагаемые ограничения помогут создать более справедливое голосование.
«Просто покажи свои права перед голосованием. Почему демократы против этого? Почему демократы называют это мошенничеством и подавлением избирателей?» — поинтересовался @SR4Life515.
«Мы же сейчас говорим о подавлении жульничества (на выборах), которое сейчас легко делается», — написал @TheRealFloydsox.
«В 2020 году левые потрошили, приостанавливали и полностью обходили законы о выборах; возвращение к некоему подобию нормального процесса голосования не является «ограничением», — написал @TheRealFloydsox.
«Вы должны зарегистрироваться и показать удостоверение личности, если попросят, чего тяжелого? И приходите на голосование лично», — отметила @Wayland46518597 и получила ответ от @IStinkAtGaming: «Простые решения для простых людей. Мир сложный… БОЛЬШОЙ… не простой. Я так думаю».
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект был внесен республиканскими законодателями после проигрыша бывшего президента Дональда Трампа президенту Байдену на выборах 2020 года и обвинений в том, что причиной этого было мошенничество на выборах. Законодатели штатов, в которых преобладают представители Республиканской партии, по всей стране поспешили принять строгие законы о «честности выборов», которые демократы подвергли критике как нападение на демократию.