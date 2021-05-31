Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял турецкую делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Адилем Караисмаилоглу. Алиев сделал ряд заявлений, которые нуждаются в определенных разъяснениях. Он отметил, что после второй карабахской войны «работа идет над Зангезурским коридором», коммуникацией, призванной обеспечить связь Азербайджана с нахичеванским анклавом и далее с Турцией через территорию Армении. Президент также подчеркнул, что название «Зангезурский коридор» будто бы «уже закреплено в международной плоскости». Но в какой? В трехстороннем мирном соглашении между Россией, Азербайджаном и Арменией, подписанном 9 ноября 2020 года, термин «коридор» не используется. «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе, — говорится в 9 пункте. — Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Поэтому складывается ощущение, что азербайджанская сторона стремится закрепить хотя бы на уровне международного лексикона термин «Зангезурский коридор» с упором не столько на слово «коридор», сколько на топоним Зангезур (Сюник — армянское наименование), который считается Баку «исторической территорией Азербайджана». Интрига тут в том, что на данном этапе Алиев мог бы по тактическим соображениям избежать такой риторики, ведь ему важно сначала открыть коммуникацию с Нахичеванью и через нее с Турцией, а потом называть как угодно. При этом в беседе с Караисмаилоглу азербайджанский президент сообщил, что стартовало строительство железной дороги Горадиз — Агбанд, планируется создать недостающий участок около 15 километров от города Ордубада до границы с Арменией. А далее — соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. По словам Алиева, «в ближайшие два, может, два с половиной года эта железная дорога будет полностью сдана в эксплуатацию». Он отметил, что «этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты». В свою очередь Караисмаилоглу проинформировал, что турецкая сторона завершила проекты строительства железной дороги между Нахичеванью и Карсом.

Ady.az Открытие маршрута Баку-Тбилиси-Карс

К сожалению, вопросы, связанные с решением этой проблемы, обсуждаемой на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, не предаются гласности, что вынуждает экспертов подходить к оценке ситуации исключительно с методологических точек зрения. Но очевидно, что практическая реализация этого проекта возможна только при условии нормализации сначала взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а в последующем между Турцией и Арменией. Если говорить пока только о Баку и Ереване, то всё должно идти в сторону подготовки и подписания мирного договора между двумя странами, что сделать будет непросто из-за разного их отношения к перспективам статуса Нагорного Карабаха. Тут возможны варианты. Один из них: две конфликтующие стороны выводят проблемы статуса этого армянского анклава за скобки своих отношений, передавая решение его судьбы на уровень Минской группы ОБСЕ. Но такого сценария пока не просматривается, о чём свидетельствует острая полемика, вспыхнувшая на недавнем заседании Совета глав правительств стран СНГ в Минске между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном, в которой Асадов заявил, что «мы не претендуем ни на пядь земли Армении, но и ни пяди своей земли никому не отдадим», выставляя на первые позиции предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Это, конечно, технический процесс, но он должен иметь под собой серьезную международно-правовую основу, и для решения этой проблемы понадобится немало времени. Алиев, как нетрудно заметить, спешит, пытается форсировать ход событий по части открытия «Зангузурского коридора». Связано это с тем, что начинают стремительно развиваться процессы вокруг карабахского урегулирования с активизацией деятельности Франции и США как сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Так, посол США в Армении Линн Трейси заявила, что «нет сомнений в том, что Россия сыграла важную роль в прекращении войны, однако, хотя война была остановлена конкретными действиями, мы видим, что есть очень важные вопросы, которые необходимо решить: статус Нагорного Карабаха, проблемы вынужденных переселенцев». По ее же словам, «есть некоторые вопросы, которые всё еще остаются в повестке дня США и других сопредседателей Минской группы, и мы намерены заниматься этими вопросами». Практически аналогичной позиции придерживается и Франция. По оценке западных экспертов, Вашингтон и Париж, в принципе, могут если не существенно изменить сложившуюся в регионе после второй карабахской войны геополитическую ситуацию, то заметно повлиять на выстраивание взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией не по сценарию от 9 ноября 2020 года, ставя перед конфликтующими сторонами варианты нового выбора. Кстати, это может затронуть и проблему коммуникационных коридоров в регионе, если они будут рассматриваться в контексте противодействия китайскому проекту «Один пояс — один путь» и наметившимся интеграционным процессам в Закавказье по части Армения — Азербайджан — Россия. При этом положение усугубляется еще и тем, что Москва считает нецелесообразным на данном этапе рассматривать вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

Mil.ru Российская миротворческая группировка в Нагорном Карабахе

Так начинает формироваться новая сложная система противовесов, которая способна создать не только «Зангезурский коридор», но и взорвать ситуацию во всём Закавказье. Но это потенциально. Пока же просматривается тренд обозначить особо проблему статуса Нагорного Карабаха, отдаляя его как от Баку, так и от Еревана, не связывая его какими-то «коридорами» и коммуникационной логистикой. Вот почему Алиев спешит как можно быстрее ввести в «уравнение» в статусе реального регионального гегемона и Турцию. В ближайшее время Азербайджан с визитом должен посетить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ему есть что обсуждать лицом к лицу с азербайджанским коллегой. Для лидеров обеих стран сейчас главной проблемой становится обеспечение безопасности, дальнейшее расширение и углубление двусторонних отношений переходит в категорию всё же вторичного. Будем ждать, куда обоих президентов выведут дальше «новые» пути-дороги.