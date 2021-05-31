Власти заявили о планах реновации территории в центре Воронежа, где ранее располагались корпуса хлебозавода №1. Как заявил журналистам в рамках форума «Зодчество VRN» помощник губернатора Константин Кузнецов, планируется в том числе воссоздание уничтоженных при сносе старинных строений хлебозавода.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

В планах — размещение на этой территории жилищного комплекса бизнес-класса, в восстановленных старинных зданиях предполагается разместить рестораны либо гостиницу.

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Все работы должен профинансировать собственник территории строительная компания «Выбор» — именно она в конце 2020 года под протесты общественников и шумиху в СМИ и соцсетях снесла старинные объекты, на тот момент, правда, не имевшие охранного статуса.

«Мы, понимая, что это скандальная площадка, подумали о её реновации. Конечно, был совершён акт вандализма. Но застройщик был введён в заблуждение, не понимал, что делает, действовал согласно рекомендациям. И сейчас нашу идею он воспринял абсолютно здраво», — цитируют Кузнецова «Вести-Воронеж».

Цитата из видео на YouTube Хлебозавод № 1 Воронеж

Идея властей вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Большинство пользователей сомневаются в том, что идея будет реализована.

«Кто может? Сейчас даже деревянный сортир нормально сделать не могут. Какое восстановление? То, что сровняли с землей, было построено на века. То, что восстановят, развалится через год», — уверен Геннадий М.

«Да дом забомбят на несколько квартир, наживутся, и всё», — считает Александр Г.

«Отмыв бабла по-воронежски? Как и с бордюрами, и асфальтом», — написал Васёк Б.

«Отмыть деньги как нашли… снести, потом заново отстроить, круче не придумаешь… Или от тюрьмы кого-то спасти теперь за снос нужно??? Время не то, чтобы воротить что хочется», — написал Олег Р.

«Только не за бюджетные деньги эксперименты! Кто снёс, тот пусть и строит и в дар городу отдаёт. Это хоть какая-то компенсация будет», — призывает Мария Ж.

«Да-а-а? А кто это сделал? Я не в курсе, ребята. Я хороший… Я все назад сделаю…» — иронизирует Стас С.

«Уже сделали лофт из судмедэкспертизы. Пустует какой год. А мы, соседи хлебозавода, пока суть да дело, будем жить около огромной древней свалки», — комментирует Наталья В.

Kichkin Разрушенный корпус хлебозавода

«Какой лофт? Вы уже замучили. Продали землю в центре, теперь отмазываетесь», — возмущён Павел Х.

«Только стройте за свои и деньги компании, которая снесла, а не за государственные!» — призывает Галина К.

«Сносить не надо было», — комментирует Оксана К.

«И трамвай не забудьте. У нас сначала делают, а потом думают», — напоминает Ольга Т.

«Яблоневый сад уничтожат, потом типа восстанавливать будут», — написал Антон К.

«Уже разрушили, как оно будет историческим», — возмущается Михаил Ч.

«Капитализм не умеет создавать качество…» — считает Миша М.

«Такой бред трудно даже представить. А кому нужен этот новодел, для чего?! Пора психушку вызывать», — предлагает Галина К.

«В итоге всё равно, получится «Пятёрочка», «Магнит» либо другой какой-нибудь ТЦ», — считает Ирина Б.

«Зачем… Его ценность была в историчности… Вы еще сад начните после вырубки восстанавливать», — написала Лиза Б.

«Ценители историчности, смех только. Сколько исторических объектов по всему миру восстановленных, и это в порядке вещей, но именно воронежский хлебозавод должен быть оригинальным, только так местная элитная интеллигенция может наслаждаться историческим объектом», — комментирует Семён О.

«Главное, чтобы в Шилово реактор не додумались новый построить…» — вспоминает Александр П. о недостроенной ВАСТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

«Вот кто уничтожил завод, должен в дар городу создать новое за свой счёт. Скажем так — компенсировать хоть как-то. Предлагаю школу искусств для детей, и не просто здание на отвяжись, а представляющее архитектурную ценность», — предложила Мария Ж.

«Застройщик был введён в заблуждение, не понимал, что делает, действовал согласно рекомендациям». Как будто застройщик — это маленький ребенок, а злые дяди ему насоветовали плохое», — комментирует Никита П.

«Да никто ничего воссоздавать не собирается, так, закинули очередной фейк перед выборами, в сентябре уже никто ничего не вспомнит», — уверен Евгений С.