Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии вызвала язвительные комментарии в российской либеральной (то есть проамериканской) прессе и показала всю степень её ангажированности теми силами на Западе, которые являются российскими геополитическими противниками.

Facebook.com/SyrianPresidency Башар Асад

Они смирились с тем, что вопрос Сирии закрыт, и закрыт не ими и не в их пользу, и потому им осталось лишь злословить по этом поводу, прикрываясь демократической фразой и вымышленной утопией мира, разделённого на сферу правления светлых, а точнее, просвещённых демократических королей и тёмных, злобных и тираничных ханов, не ведающих цивилизованной демократии и правящих силой и принуждением.

Любой властитель, принадлежащий к их лагерю, объявляется ими носителем света и добра, а его антидемократические действия при захвате власти священны и правдивы. Но любой властитель из противоположного лагеря априори нелегитимен, неправ и носитель зла и тьмы, даже если его выборы состоялись без зафиксированных нарушений и соответствовали по форме правилам демократии.

Facebook.com/SyrianPresidency Башар и Асма Асады на избирательном участке

На самом деле требовать от Сирии, увязшей в гражданской войне, решать спор через выборы — это лукавая уловка, цель которой не прекратить конфликт, а закрепить его навеки. Гражданская война не прекращается через выборы, она прекращается силовым подавлением одной стороны другой стороной. А победитель уже сначала вычищает поле от противников, по крайней мере, до неопасного уровня, а потом проводит выборы, которые только в таком случае могут закрепить победу и стать способом консенсуса оставшихся общественных сил.

Если в нынешней Сирии провести выборы с участием всех подконтрольных Западу и Турции сил, то это не только не даст Сирии мира, а расколет её на анклавы, где сконцентрированы оппозиция и власть. Ни один анклав не будет признавать легитимности другого. Наличие оружия на руках населения сделает войну постоянной, а момент её начала будут определять в Лондоне, Вашингтоне и Анкаре.

Тогда следующим шагом демократии будет закрепление такого раскола и его оформление через разные процедуры, признающие, что прежней Сирии больше нет, а есть подчинённые разным внешним игрокам, в зависимости от их силы, наглости и активности, куски территорий, которые удалось захватить ставленникам этих сил и которые теперь требуют узаконивания. Не зря К. Победоносцев называл демократию великой ложью. Ложь не удалась, и теперь Запад сирийские выборы просто не признаёт.

Facebook.com/SyrianPresidency Президентские выборы в Сирии

На самом деле он не признаёт своего поражения и того, что Россия оформляет сирийский порядок на свой лад. Поле боя осталось за Россией. Признать Асада — это признать победу России и своё поражение. Никто в Лондоне, Вашингтоне и Анкаре на это не пойдёт.

России на самом деле их признание и не нужно. Она строит свой порядок на сирийской территории, главное, что Асад теперь прошёл процедуру выборов, и его никто не назовёт президентом, правящим после того, как срок его полномочий истёк. Спорить о легитимности теперь — это вопрос пустой. Для одних легитимно, для других нет — это вопрос теории. Главное, реальную политику на этой территории теперь делает не Запад, а Россия. Это можно не признавать, с этим можно не смириться, но исходить придётся из этой реальности.

Выборы Асада — событие, давно ожидавшееся и заранее объявленное нелегитимным, — это акт разделения мира на зоны влияния. На Ближнем Востоке появилась зона, неподконтрольная Лондону и Вашингтону, где они вместе с Анкарой оторвали себе некоторые нефтеносные куски и не хотят их отдавать. Но процесс государственного строительства в Сирии сделает оккупацию этих территорий всё более очевидно незаконной, какие бы сирийские правительства в изгнании они ни формировали.

Если Асаду удастся восстановить экономику, институты власти и армию, со временем они смогут блокировать захваченные территории и выдавить оттуда оккупантов. Как бы ни был далёк этот день, главное в том, что даже без этих территорий Сирия существует, а план её расчленения в пользу Запада не удался, и не удался он с помощью России. Да, теперь диверсии ещё лет двадцать будут сотрясать эту землю. Но в целом Запад её не контролирует. И на сделки с Россией идти не сможет.

Как бы ни была слаба власть Асада, он победил в гражданской войне и сделал важный шаг к закреплению этой победы. Да, без России эта победа была невозможна. На самом деле для России важно присутствие в средиземноморском регионе, а не степень признания Асада Западом. И это присутствие закреплено.

Facebook.com/SyrianPresidency Сирийцы празднуют победу Башара Асада

Дальнейшая борьба в Сирии с Россией для Запада бесперспективна. Проект создания проамериканского Курдистана не состоится. Эрдоган и Асад ненавидят друг друга, но с помощью России компромисс в виде хотя бы сохранения статус-кво возможен. Сейчас это устраивает Сирию, Россию и Турцию. Никто не достиг своих целей полностью, все недовольны, но важно, что все недовольны одинаково. Это и есть основа компромисса.

Сирия — это сфера влияния России и зона её жизненных интересов. Россия смогла эту зону очертить и отстоять. Сирия — российский форпост на Ближнем Востоке, проекция российской силы в зону Средиземноморья. Дальних подступов к Крыму.

Статус Ирана и Китая усилился благодаря победе России в Сирии, а это означает ослабление позиций США, Британии и ЕС. Реванш они возьмут в других регионах мира, но глобальный новый расклад сил оформлен. И оформлен он с выборами Асада в качестве президента Сирии.

Вообще-то поздравлять надо не Асада, а Путина. Война России и Запада на поле боя Сирии закончилась победой России. Запад никогда этого не примет и с этим не согласится. Но этого от него и не требуется. Нельзя требовать от волка перестать охотиться на овец.

Достаточно того, что у стада теперь есть пастух с ружьём. Волки теперь ходят поодаль, а овцы могут начать нагуливать бока и жить спокойно. Другого значения у победы Асада на выборах в Сирии нет.