Да, заголовок громкий — согласен. Но для того есть основания. Потому что этот чемпионат мира по хоккею, а текст о нём, удивляет во всех смыслах. И приятно, и неприятно. Точно мы не на спортивных соревнованиях находимся, а где-то внутри постмодернистской пьесы.

Zuzana Cizikova Хоккейная шайба

Судите сами. Чемпионат изначально должен был состояться в Белоруссии. Однако дальше там произошло всем известное: выпрыгнули Тихановские, а вместе с ними и яростные красно-белые оппозиционеры. Международное сообщество будто только того и ждало. И быстренько забрало у Белоруссии чемпионат.

Позже Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея с шайбой, который, что примечательно, любит приезжать к Владимиру Путину на матчи Ночной хоккейной лиги, объяснил перенос турнира в другую страну не решением федерации — просто «Шкода» как главный меценат отказалась спонсировать мероприятия в Минске. Бизнес и политика, политика и бизнес.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рене Фазель

И уехал чемпионат в Латвию, в Ригу. А дальше начался сюр. Сборные отправили в жуткие «пузыри» — это когда выходить никуда нельзя, а игроки вынуждены сидеть фактически в одних и тех же помещениях, из них — в автобусы, на них уже на игру. Это встречалось ранее — в той же НХЛ, но там для игроков в гостиницах существовали прогулочные зоны, а здесь — ну, просто зоны, или что-то вроде того. При этом, если игрок приезжает после 16 мая на турнир, то шесть дней не имеет права принимать участие в матчах.

Всё это, вкупе с плей-офф, отпугнуло многих игроков из НХЛ, а там, кто знает, выступают самые лучшие. В результате из абсолютных звёзд на чемпионате… хм, ну кто? Да никого. Вообще никого. Вот, правда, вратарь Сергей Бобровский подъехал.

Michael Miller Сергей Бобровский

Ясно, что ни о каких зрителях на трибунах речи также не шло. Правда, по решению латышского Сейма с 1 июня ситуация будет несколько исправлена. Сколько-то зрителей на трибуны пустят. При очень и очень строгих ограничениях. Что мешало позаботиться об этом раньше? Впрочем, латыши организовали в принципе очень странный (эвфемизм) чемпионат мира. Смущает качество льда. Смущает отсутствие попыток компенсировать пустые трибуны звуковыми эффектами. Смущают регулярные накладки в организации. Да много что смущает.

Но и их бы, наверное, простили, если бы власти Латвии не включили своё извечное «служить бы рад, да и прислуживаться тоже». Ну очень гордые прибалты так мечтали выслужиться перед мировым начальством, что после истории с посадкой в Минске самолёта, на борту которого находился Роман Протасевич, решили идти ва-банк. Для начала они сняли флаг Белоруссии в Риге. Заодно и российский триколор тоже. Но и этого им показалось мало — и тогда латышский депутат буквально предложил взять белорусскую сборную (игроков!) в заложники. И многие его поддержали. Wild, wild world.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Рене Фазель, конечно, говорит о том, что спорт вне политики, угу. Но то, что это не так, мы поняли ещё в 1936 году на Олимпиаде в Мюнхене. А с чудачествами ВАДА, подкормленными США, осознали всю тяжесть политизированности спорта. Вот и Россия на чемпионате выступает без флага, а вместо гимна звучит Чайковский. Пусть мы и знаем наших парней.

Нет, спорт очень даже в политике. Хуже того: он стал разновидностью войны, одной из её форм. И этот чемпионат мира по хоккею сей факт лишний раз доказал. Более того, он как никогда акцентировал проблему. Тут вспоминается реплика Швондера, сыгранного в кино Романом Карцевым: «Это какой-то позор!». Вот-вот.

Но я ведь использовал в заголовке и ещё один эпитет — «интересный». И я не врал. Вот как причудливо вышло! Позорное политическое и околополитическое действо совпало с отличным спортивным накалом. Не в плане качества игры, нет — в плане интриги. Ну, когда, например, датчане обыгрывали шведов? Казахи опережали канадцев? Великобритания играла столь классно? Припоминаете? Не было никогда такого! А тут — совершенная непредсказуемость!

Azadeh Kashani Остон Мэттьюс

Увидим, конечно, чем это кончится в итоге, но пока всё выглядит довольно симпатично. Очень даже! И объясняется это, конечно, тем, что классические схемы в хоккее изменились. Да, есть «большая шестёрка» (Россия, Канада, США, Чехия, Швеция, Финляндия), но ведь и остальные подтянулись. Швейцария и Германия, например. А тут вон и Казахстан разошёлся! Плюс игра выравнивается, когда не приезжают лучшие. Та же Россия была бы совсем иной — имей Кучерова, Капризова, Сергачёва, Василевского, Малкина в составе. А за за США катался бы, к примеру, Остон Мэтьюс.

Однако помимо рациональных причин есть в этом чемпионате и что-то совершенно иррациональное — потустороннее даже, и оно весьма притягательно. Красота ведь всегда соседствует с уродством — странно, что об этой истине нам напомнил чемпионат мира по хоккею, год 2021. Увидим, чем закончится это безумие. Но, определённо, будет очень интересно. Уже интересно!